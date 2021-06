Instituta za europske i globalizacijske studije

Opt in consultinga

Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Digitalne ekonomije

Svjedoci smo digitalnog napretka i tehnološkog razvoja koji je posebno do izražaja došao u teškim vremenima pandemije koronavirusa. Osječko-baranjska županija sustavno podupire sve aktivnosti usmjerene na napredak, a upravo forumi poput ovoga doprinijet će dodatnom razvoju tehnologije i našoj pripremi za izazove u budućnosti

Aco Momčilović

Cilj ovog Foruma je raspraviti o svim prilikama koje nam digitalna transformacija omogućava u posljednjih nekoliko godina. Važno nam je znati koji se to projekti uspješno provode ne samo na individualnoj razini i razini kompanija već i na nacionalnoj razini. Digitalna transformacija i sve tehnologije koje se vežu uz nju u sljedećih nekoliko godina bit će vjerojatno još značajnije, a postavlja se pitanje kako se Hrvatska za to može još bolje pripremiti i zaposliti još više ljudi. Što se tiče pretpostavki koje imamo one su sjajne jer imamo odlične stručnjake, a naši fakulteti obrazuju kvalitetan kadar, dok naše tvrtke postižu zapažene uspjehe na svjetskoj sceni

Digitalna ekonomija je ne samo budućnost našeg društva već i sadašnjost. Posebno me veseli plan naše gradske uprave u četverogodišnjem mandatu, a to je dovesti grad Osijek na vrh digitalizacije sustava u Republici Hrvatskoj. Cilj je omogućiti našim sugrađanima te poduzetnicima i obrtnicima maksimalnu dostupnost usluga online čime ćemo, između ostalog, postići značajne uštede

Dragan Vulin

U organizacijinaodržan je 4. Forum ICT - društvo na temuForumu je nazočio i zamjenik župana Osječko-baranjske županije- kazao je zamjenik župana Mato Lukić., vlasnik FutureHR-a i jedan od suorganizatora Foruma naglasio je kako Hrvatska ima sve predispozicije za daljnji digitalni rast i razvoj.- istaknuo je Momčilović.- rekao je zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka dr. sc.