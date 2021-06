Premier Tennis Show

Ivan Anušić

Dragan Vulin

Igor Vekić

Tatjana Roth

Darko Krstin

Želim se zahvaliti našoj sportskoj ambasadorici Donni Vekić, koja već pune tri godine promovira Osječko – baranjsku županiju i svoj rodni grad Osijek. Obitelj Vekić, prije svega ima želju i svijest o tome da želi pomoći Osijeku i tada nastaju projekti poput ovog. Nećemo stati na ovom jednom javnom terenu, nastavljamo i svake godine ćemo napraviti barem jedan, zajedno sa Gradom Osijekom i županijom. Ove projekte radimo da bi generacijama iza nas, našim najmlađima, ostala prijeko potrebna infrastruktura, kako bi jednog dana mogli postati uspješni sportaši poput Donne, koja je jedini sportaš iz Osijeka i Osječko – baranjske županije s normom za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju

Na Donninu inicijativu, organizirali smo još prošle godine jedan humanitaran sportski događaj. Nastavili smo to i ove godine, ali nažalost radi epidemioloških uvjeta, nismo ga mogli realizirati. Obećali smo da ćemo humanitarni element i dio ove cijele priče, ostvariti. Ideja je bila napraviti prvi javni teniski teren koji će biti besplatan, slobodan na korištenje, prije svega djeci i mladima ali i svima ostalima, s ciljem popularizacije tenisa i sporta te u Osijeku stvoriti jedan dodatni sadržaj, koji će definitivno pridonijeti kvaliteti života u ovom gradu, na što smo posebno ponosni. Naše je srce puno. Hvala prije svega pokroviteljima, Osječko – baranjskoj županiji i Gradu Osijeku, hvala mnogim sponzorima koji su sudjelovali u ovom projektu, posebno hvala cijelom Donninom timu i ljudima koji su ovo učinili mogućim, pogotovo u ovako kratkom roku. Stručnjaci smatraju da je ovo najbolji javni teniski teren u Europi. Od ovog trenutka želimo da što više korisnika uživa u ovom terenu. U devetom mjesecu nam je plan organizirati i egzibiciju s profesionalnim tenisačima, nakon povratka s US Opena i to na upravo ovom terenu

rezervacije

www.premiertennisosijek.com

Iako senije održao u travnju ove godine,je, kao što su i organizatori obećali -U Osijeku je izgrađen p, a ono što se dogodilo po prvi puta u Hrvatskoj je činjenica što je javan i što će na njemu tenis moći zaigrati svi i dostupan je za korištenje. Njegovo postojanje će obogatiti zajednicu, a pogotovo svako dijete koje želi igrati tenis i razvijati motoričke sposobnosti. Ovom inicijativom, Donna i njezin tim imali su jasnu viziju koja je postala stvarnost. Popularizacija sporta općenito te povećanje kvalitete života, misao je koja ih je dovela do uspješne i hvalevrijedne realizacije. Usvajanjem zdravih navika, kao što je sportska aktivnost, svako dijete ima priliku naučiti vrijednosti koje na kraju dana – grade karakter.Na otvorenju prvog javnog teniskog terena u Osijeku, prisustvovali su župan grada Osijeka -, zamjenik gradonačelnika Osijeka -, predsjednik DTT-a -, pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije –te odgajatelj i voditelj sportskih aktivnosti Doma Klasje –“ – dodao je župan Ivan Anušić.“ – rekao je Igor Vekić.Za korištenje ovog terena postojat će sustav, kako bi svi mogli neometano igrati u svom terminu, a svoj termin moći ćete rezervirati putem službene stranice, gdje ćete lako pronaći sve upute.Izgradnja ovog terena, dokaz je ljepše i svjetlije budućnosti za Osijek i Osječko-baranjsku županiju. Zdrava i prije svega, pozitivna inicijativa, iznjedrila je rezultat u kojemu će uživati sva djeca, ali i svi koji vole sport i tenis. Donna i njezin tim već pripremaju brojne zanimljive projekte, uvijek s nadom u bolje i zdravije sutra, s jasnim, ambicioznim ciljevima, koji mogu biti samo poticaj i nadahnuće drugima.