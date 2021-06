nacionalnog Stožera

Davor Božinović

1. srpnja

nove mjere

veće otvaranje

povoljniji

nije vrijeme

Osobe koje su cijepljene, preboljele ili negativno testirane imat će mogućnosti obavljati djelatnosti i sudjelovati na događanjima bez ili uz smanjen opseg uz pridržavanje posebnih mjera

europske digitalne covid potvrde

pametnim telefonima

kod

zabrana javnih događanja

covid potvrdama

općinskih i gradskih vlasti

24 sata

covid potvrdu

terasama kafića

sjede

ograničiti

nekontrolirana okupljanja

pridržavati mjera

svadbe

nije u planu

Otvoreni dijelovi uz Covid potvrde, ako su svi cijepljeni ili testirani ili preboljeli, onda je to nešto što bi se moglo pustiti

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Na današnjoj konferencijiministarje naglasio kako će odna snazi bitis naglaskom na još. Naime, brojke i trendovi u Hrvatskoj su, ali jošza potpuno opuštanje., rekao je Božinović, dodavši kako će takve osobe u većini tih situacija morati imatiOd idućeg tjedna bit će omogućeno da se nainstalira aplikacija koja će trenutačno očitavatis digitalne potvrde.I dalje je na snaziza više od 100 ljudi, osim ako se radi o okupljanju osoba s. Iz stožera očekuju pojačan angažmankoje će davati suglasnost za manifestacije, pri čemu moraju jamčiti najvišu razinu sigurnosti.Manifestacije i dalje smiju trajati samo do, osim ako sve osobe imajui ako im je lokalni stožer dao suglasnost.Nauvodi se obveza posluživanja gostiju koji, a okupljanja trebana dio koji pripada ugostiteljskom objektu. Cilj je spriječiti, a kafići nisu mjesta na kojima se mogu tražiti potvrde.Što se tiče privatnih okupljanja u ugostiteljskim objektima, svi su se dužni. To se odnosi i na. Gdje je više od 30 osoba, svi će morati imati potvrde, a onda više nema ograničenja broja nazočnih niti će se ograničavati vrijeme trajanja.Božinović je dodao da je logika da se može otvoriti i ono što je do sada bilo zatvoreno, primjerice publika na sportskim natjecanjima, ali samo uz covid potvrde.Za sadadopustiti klubovima i kafićima da otvore unutrašnje prostore. „“, zaključio je Božinović.