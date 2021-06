Kulturni centar Osijek

Kulturnog centra Osijek i kazališta Oberon iz Koprivnice ponovno će ugostiti sjajnu predstavu „Ana, njezine najbolje namjere" nastalu u koprodukciji. Izvedbe su na rasporedu 19. i 21. lipnja 2021., i to na novouređenoj krovnoj terasi Kultrnog centra Osijek. Stvorena iz motiva autobiografskih romana Ingmara Bergmana - "Rođeni u nedjelju", "Razgovori u četiri oka", "Najbolje namjere" i autobiografije "Moj život", djela govore o Bergmanovu ocu i majci, njegovoj obitelji te su bila izravna inspiracija za ovu dramu. Drama govori o Ani i Henriku, ženi i mužu koji pokušavaju očuvati svoju ljubav koja se potrošila u dvije godine braka. Priča je to o dvoje ljudi koji pokušavaju živjeti zajedno, isprepletena ljubavlju, nasiljem i lažima prema djeci i njima međusobno. Ana želi imati svoj život i pokušava se izvući iz zadanih okvira koje diktiraju obitelj, okolina i suprug. Svome suprugu otkriva kako ga je prevarila s mlađim muškarcem i tako bježi u preljub. Nakon toga se Henrik lomi i počinje kontrolirati Anu kako bi je zadržao za sebe. Tekst i režiju potpisuje Damir Mađarić, a glume Maja Lučić i Vjekoslav Janković. Predstava je premijerno izvedena u svibnju 2020. godine i od tada je izazvala velik interes i odaziv osječke publike. DATUMI PREDSTAVA Kulturni centar Osijek – krovna terasa 19. lipnja 2021. (subota) / 21:00 sat 20. lipnja 2021. (ponedjeljak) / 21:00 sat Zbog pridržavanja aktualnih epidemioloških mjera, ograničen je broj gledatelja zbog čega je obvezna rezervacija karata. Cijena ulaznice je 20,00 kuna. Rezervacije ulaznice/a su obvezne i vrše su putem e-maila na adresu: info@kc-osijek.hr ili telefonom 031/328-955. Rezervirane ulaznice preuzimaju se i plaćaju na dan predstave, pola sata prije početka predstave (od 20:30h do 21:00h).