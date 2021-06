streljani Pampas

Prije svega bih se htio osvrnuti na netom završeno Europsko prvenstvo u streljaštvu , najvećeg Europskog prvenstva do sada s najviše natjecatelja i ovim putem čestitati organizatorima na održanom natjecanju pod ovakvim mjerama i sa zaista velikim trudom koji ste uložili. Ono što je značajno za OBŽ je činjenica da je to sport koji spaja, motivira, okuplja i to je još jedan dokaz samim činjenicama i brojkama koje smo zabilježili ovih dana, da se na području naše županije ostvarilo gotovo 20 000 noćenja . 625 sportaša iz 62 zemlje svijeta je stvarno respektabilna brojka a to će se svakako osjetiti i u turističkom dijelu naše županije

Mato Lukić

Nakon uspješno organiziranog Europskog prvenstva u streljaštvu , sada ispred nas imamo Svjetski kup u streljaštvu

Ivan Radić

EPSO 2021 . osim sportskog događanja je dalo gradu Osijeku jedan gospodarski značaj odnosno turistički jer su svi kapaciteti na području grada Osijeka i OBŽ bili popunjeni, a veseli me činjenica da će se to ponoviti još jednom sa Svjetskim kupom u streljaštvu. Pandemiji usprkos, grad Osijek nije odustao od velikih sportskih događaja i manifestacija, tako smo imali i Ferivi maraton, EPSO 2021, Dobro World Cup , pred nama je Svjetsko prvenstvo u streljaštvu i [i]Pannonian Challenge

500 000 kuna

Htio bih izdvojiti nekoliko podataka vezano za Svjetski kup koji nam predstoji. 62 države iz cijelog svijeta, od nama egzotičnih do susjeda , gotovo 1000 sudionika, sportaša i njihovih trenera te pratećeg osoblja, što znači da ćemo imati gotovo polovicu broja koji smo imali na Europskom prvenstvu u streljaštvu. Također očekujemo i iste takve brojke bar u polovici i noćenja i svega ostalog što uz to ide. Zahvaljujem se županiji OBŽ i posebno gradu Osijeku na sudjelovanju i brzoj reakciji nove gradske uprave i novog gradonačelnika i cijelog angažmana oko EPSO 2021 ali i primanja našeg predsjednika svjetske organizacije. Hvala gradonačelniče, to je bilo korisno za sve nas i naravno za grad Osijek. Zahvaljujem se na angažmanu svih ljudi koji su do sada sudjelovali u organizaciji EPSO 2021 i ovog Svjetskog kupa. Nadam se i vjerujem da ćemo ovakvih natjecanja organizirati još i više za što smo potporu dobili i od predsjednika svjetske federacije te se nadam da ćemo ovu suradnju još i više proširiti i dići na jednu veću razinu. Možemo biti jako zadovoljni prvenstveno radi uvjeta u kojima smo to sve skupa organizirali, da nikakvih značajnijih problema nismo imali što se tiče epidemiološke situacije i svi su došli zdravi i otišli zdravi iz grada Osijeka i radi toga možemo biti ponosni na našu organizaciju a imamo i velike pohvale od svjetske federacije za to.

Hubert Kišpal

Zahvaljujem na podršci stare gradske uprave i zahvaljujem se na podršci novoj gradskoj upravi. Prije svega zahvalio bih se javno onima koji su nam pomogli u svemu ovome, prije svega uz grad i županiju, ministarstvu obrane RH sa svojim izvedenim radovima, u pripremnoj fazi. Tijekom provedbene faze s nama je bilo 20 pripadnika Hrvatske vojske koji su nam pomagali i sada su ovdje i ostat će s nama tijekom svjetskog kupa. Zahvaljujem se ministarstvu turizma i sporta na potpori koju smo dobili od njih, najveća zahvala osječkim te Slavonsko Baranjskim hotelijerima bez kojih ovo ne bi bilo moguće. Zahvaljujem im se na tome, oni su jedni od stupova ove organizacije. Velika zahvala športskim objektima koji su nas pratili sve ovo vrijeme a značajnim iznosima koji su uloženi u našu streljanu. Zahvala ide i Turističkoj zajednici grada Osijeka i zajednici sportskih udruga grada i županije . Svjetski kup je zadnji u ovom olimpijskom ciklusu ispred Tokija, radi se o 15 Olimpijskih disciplina. Značaj ovog kupa je da je to zadnja prilika prije olimpijade da sportaši ostvare rezultate i zaista su prijavljeni oni najbolji i to doslovno sa svih kontinenata

Zoran Ćelić

