Šimu Gržana, Amera Hiroša i Slavka Bralića

37

96

28

Lakše se boriti za vrh

Šime Gržan

Istre 1961

Mogu reći da smo od suigrača u svlačionici i svih u klubu odlično prihvaćeni od prvog dana. Dajemo sve od sebe, zadovoljni smo kako smo krenuli. Prilagodba? Uvijek se lakše prilagoditi na nešto bolje i veće, uvijek je lakša borba prema gore nego borba za život tako da mislim da neće biti problema.

Cilj pokazati najbolje

Amer Hiroš

Željezničaru

Mladosti

Već sam nekoliko dana u Osijeku, sve je na visokoj razini. Zadovoljan sam načinom rada i treningom, odnosom igrača prema radu. Mislim da najbolje tek slijedi od mene, Gržana i Bralića. Što mogu donijeti Osijeku? Mislim da mogu donijeti nešto pred suparničkim golom, to je ono što najbolje radim i to želim pokazati. Svakom igraču je cilj da pokaže ono što zna najbolje, a da sakrije ono što ne zna da sakrije. Nadam se da će i sa mnom biti tako. Mogu obećati navijačima da ću uvijek dati sve od sebe i da će mi klub biti na prvom mjestu.

Slavonija zaslužuje jaki Osijek

Slavko Bralić

Osijek je danas veliki klubu, jako mi je drago jer Osijek i Slavonija to zaslužuju. Vidi se pozitivna atmosfera, da cijeli grad živi za Klub, da se puca na najviše ciljeve. Jako sam sretan što sam se vratio i dat ću sve od sebe da opravdam povjerenje kluba i grada. Pritisak? Puno je bio veći kada smo se do zadnjeg kola borili za goli život, to je bio pravi pritisak, ovo sada je uživanje i težnja nečemu većem. Mislim da smo i ja i svi u svlačionici spremni boriti se za ciljeve koje su klub i trener zacrtali.

Važan karakter igrača

Nadam se da će svojim radom doprinijeti poboljšanju naše momčadi. Nadam se i da ćemo mi biti zadovoljni s njima kao i oni s nama. Vrlo nam je važan karakter igrača, ne samo ono što može dati na terenu, kako podnosi pritisak, kako se nosi s konkurencijom, kakva im je radna etika, a sva trojica su se uklopila u to.

Tekst i foto: NK Osijek

Osječka svlačionica u pripreme za novu sezonu ušla je pojačana zakoji su na službenom predstavljanju podijelili svoja prva razmišljanja kao igrači Osijeka. Gržan će u novoj sezoni nositi broj, Hiroš, a Bralić(27) je u Gradski vrt stigao nakon što je posljednjih pet godina proveo u dresui svojim igrama pokazao da zaslužuje priliku na nekoj višoj pozornici. Uz to, Gržan ima već i poprilično iskustvo u HT Prvoj ligi budući da je premijerni nastup za Zadar upisao još 14. svibnja 2011. godine.(24) je nogometno odrastao u sarajevskom, a pažnju Nenada Bjelice i skautske službe Osijeka zaslužio igrama uiz Kaknja.(28 ) je svima poznato ime u Gradskom vrtu, igrač koji je u dresu Osijeka iskusio što znači borba za prvoligaški život, a koji je svojim igračkim i ljudskim kvalitetama zaslužio osjetiti i kako je boriti se za trofeje.Nenad Bjelica iskazao je zadovoljstvo što je roster koji ima na raspolaganju proširio Gržanom, Hirošem i Bralićem.