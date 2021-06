Ljeto je konačno stiglo

velike vrućine

godišnji odmori

puni kupačima

nove preporuke

novih naslova

Đelo od Gisko

vruće hit naslove

Izgubljena ljekarna

Svetica zaštitnica trudnih djevojaka

Kapaličaršija

Dizajner

Grad od pare

Posljednji stavak

Ribe i zmajevi

Nevidljivi život Addie LaRue

Doktor Sleep

Imaginarni prijatelj

Gotov

Večernja nelagoda

Moja godina odmora i opuštanja

Ordesi

Kako se sprijateljiti s tamom

Deacon / Kristen Ashley

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Krenule su velike vrućine, koriste se godišnji odmori. Na plažama punim kupačima, uz koje osvježavajuće piće, možemo vidjeti i koju knjigu u ruci. Pravo je vrijeme stoga za nove preporuke i predstavljanje novih naslova koji su pristigli u Knjižnicu Đelo od Gisko. Izdvajamo vruće hit naslove.

Krećemo s povijesnim romanima. Prvi od njih, Izgubljena ljekarna Sarah Penner govori o tajnoj ljekarni, skrivenoj u sjenama Londona osamnaestog stoljeća, koja poslužuje neuobičajenu klijentelu. Žene diljem grada šapuću o tajanstvenoj osobi po imenu Nella, koja prodaje dobro prikrivene otrove…

Svetica zaštitnica trudnih djevojaka Ursule Hegi sjajno je svjedočanstvo načina na koje žene podržavaju jedne druge u najneočekivanijim okolnostima. Roman je to jednako pun radosti i ljepote kao i boli.

Kapaličaršija je povijesni roman o najpoznatijoj istanbulskoj tržnici i jednoj od najstarijih na svijetu. Priča započinje sredinom XV. stoljeća i završava u suvremenom dobu. Kroz sudbinu nekoliko likova, Fuat Sevimay gradi bujan tekst u kojem se miješaju legenda, mit, ep, dramski tekst, usmena predaja s povijesnim činjenicama... 

Godina je 1944. Pariz je oslobođen nacističke pošasti i život se polako vraća u normalu. Amerikanka Copper Reilly odluči pobjeći iz tamnice braka i započeti novi život. Sama u Parizu, pronalazi novog prijatelja: sredovječnog, debeljuškastog, opskurnog dizajnera modne kuće na izdisaju, čija se plaha priroda i nesklonost slavi sukobljavaju sa smjelošću njegovih kreacija. Njegovo je ime Christian Dior, on je Dizajner iz pera Mariusa Gabriela. 

Niz završavamo kratkim pričama Carlosa Ruiza Zafona. Grad od pare, posljednja knjiga koju je napisao, u jedanaest priča razotkriva tajnu karte svijeta koju su, između ostalih, docrtavali i Cervantes i Gaudí. Grad od pare ljubavno je pismo nenadmašnog majstora pripovijedanja čitateljima kojim se oprašta od svoga svemira.

Nakon zapaženih romana Čitav jedan život i Polje, Robert Seethaler novom knjigom Posljednji stavak zaokružuje svoju trilogiju o trijumfu književnosti nad smrću… Ova je knjiga sigurni bestseler, maestralan komad o glazbeniku Gustavu Mahleru. 

Knjiga Ribe i zmajevi Udine Radzevičiute simbolično se odnosi na dvije kulture: kršćansku europsku i tradicionalnu kinesku. I sadržaj knjige donosi dvije različite priče: jedna prikazuje život jezuitskih slikara u Kini 18. stoljeća, a druga se odvija u stanu nekog današnjeg europskog grada. 

Poslije povijesnih romana jedan fantastični. Nevidljivi život Addie LaRue V. E. Schwaba je povijesno-fantastični roman, gorko-slatka ljubavna priča, no ujedno i hommage umjetnosti i umjetničkom nadahnuću. Uz faustovski zaplet te promišljanja o moralu i smislu života, ovaj roman nadilazi okvire žanra fantastike i svevremenskom ljepotom klasika jamči zadovoljstvo čitanja svakome tko ga uzme u ruke. 

Nastavak horora Doktor Sleep Stephena Kinga čekali smo desetljećima. Čekanje se isplatilo. Autor nam je pružio horor koji, u najmanju ruku, obećava nemiran san.

Imaginarni prijatelj Stephena Chboskya još je jedan horor. Christopher ima sedam godina i tek se doselio u grad. Christopher ima imaginarnog prijatelja. Christopher nestaje i danima ga nitko neće uspjeti pronaći. Šestog dana sam će uskrsnuti iz šume na rubu grada, neozlijeđen, ali promijenjen.

Za kraj grupa s krimićima i psihološkim romanima, nezaobilaznim štivom na svakoj plaži. Roman Gotov Thomasa Engera govori o novinaru koji nastavlja istraživati razloge zbog kojih mu je u podmetnutom požaru stradao sin. Odlučan pronaći ubojicu, revno slijedi sve opasniji trag…

Večernja nelagoda Marieke Lucasa Rijnevelda brutalna je, mračna, sumorna, snažna proza o djevojčici u izrazito religioznoj obitelji na izoliranoj nizozemskoj farmi koja se suočava s iskustvom smrti starijeg brata.

Moja godina odmora i opuštanja Ottess Moshfegh knjiga je godine po izboru časopisa Time, GQ i Entertainment Weekly te New York Timesa, Amazona, Washington Posta, Huffington Posta, Guardiana i San Francisco Chroniclea. Mlada i lijepa žena – koja je zahvaljujući nasljedstvu i financijski osigurana – naizgled ima sve i trebala bi bezbrižno uživati u New Yorku 2000. Ali umjesto toga, junakinja ovog romana bori se s mrakom u sebi. 

Muškarac kojega u Ordesi Manuela Vilasa zatječemo kako razmišlja o nedavnoj smrti svojih roditelja je pisac. Ni uspješan ni neuspješan, prosječno zavidan i frustriran, pisac je to koji u svojim pedesetima želi ispričati što se dogodilo (ili što vjeruje da se dogodilo) s njime, njegovim ocem i majkom, s ljubavlju i brakom, s ljudima koje je poznavao i zemljom u kojoj je odrastao... 

U romanu Kako se sprijateljiti s tamom Kathleen Glasgow piše o šesnaestogodišnjoj Tiger Tolliver koja živi s majkom June čiji je pretjerano zaštitnički odnos i kontrola nad svakim djelićem njezina tinejdžerskog života počinje sve više gušiti. Najljepši je dan ljeta, a oko Tiger stjecajem okolnosti odlazi u udomiteljsku obitelj.