Turistička zajednica grada Đakova i općine Trnava i Drenje

55. Đakovačkih vezova

Dana otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja

od 18. do 20. lipnja 2021.

Turističke zajednice Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjske županije

Program:

Petak , 18. lipnja 2021.

Subota , 19. lipnja 2021.

Nedjelja , 20. lipnja 2021.

Đakovo 18. - 19. lipnja 2021.

Trnava 18. - 20. lipnja 2021.

Mandićevac 18. - 19. lipnja 2021.

Petak , 18. lipnja 2021.

Subota , 19. lipnja 2021.

, u sklopu programa, ponosno najavljuju održavanje prvihkoji će se održatiProgram je također dio događaja Vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije u organizacijiDegustacija vina – Vinski podrum Đakovačko – Osječke nadbiskupije i Vinsko – turističke ceste „Zlatarevac” Trnava (34. Bonavita) i „Mandićevac”*Mala škola vina – Vinski podrum Đakovačko – osječke nadbiskupije (Misna vina d.o.o., Strossmayerov trg 6, Đakovo)Glazbeni program – NO Jazz Band – „Village Wine House” Mandićevac (Antuna Gustava Matoša 5, Mandićevac)Degustacija vina – Vinski podrum Đakovačko – Osječke nadbiskupije i Vinsko – turističke ceste „Zlatarevac” Trnava (34. Bonavita) i „Mandićevac”Glazbeni program – Bow vs Plectrum / Hojsak & Novosel – Vinarija „Agro Zlatarevac” Trnava (Majarsko Brdo 58, Trnava)Degustacija vina – Vinsko – turistička cesta „Zlatarevac” Trnava (34. Bonavita)*Mala škola vina – Vinski podrum Đakovačko-osječke nadbiskupije (Misna vina d.o.o., Strossmayerov trg 6, Đakovo)Predviđeno trajanje ≈ 90 minMalu školu vina vodi vrhunski enolog Misnih vina d.o.o. i jedan od najznačajnijih hrvatskih vinskih profesionalaca, mr.sc. Franjo Francem koji će sudionicima predstaviti kulturu ispijanja vina s područja Đakovačkog vinogorja. Broj osoba za sudjelovanje je ograničen na 25 osoba. Obvezna prijava u TZG Đakova na telefon 031/811-233, ponedjeljak (14.6.2021.) – srijeda (16.6.2021.) od 8:00 do 14:00 sati.Za posjetu vinarima, potrebno je prethodno se najaviti i rezervirati svoj termin.1. Vinski podrum Đakovačko-osječke nadbiskupije, Misna vina, Strossmayerov trg 6, Đakovo; 098/666-512(Petak 11:00 – 19:00, Subota 11:00 – 18:00)1. Vinarija Apostol, Ivana Meštrovića 17, Trnava; 098/9824-0312. Vinarija OPG Hrvoje Lukačević, Zlatarevac 37, Trnava; 098/9632-1323. Vinarija Agro Zlatarevac, Majarsko Brdo 58, Trnava; 098/6884874. Vinarija LI OPG Ivan Lukačević, Zlatarevac 1, Trnava; 091/5915-9565. Vinarija OPG Milanović , Zlatarevc 48, Trnava; 098/499-4456. Misna vina d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 24, 31411 Trnava; 099/319-5501(Petak 11:00 – 19:00, Subota 11:00 – 19:00, Nedjelja 11:00 – 19:00)1. OPG Viljetić, Kralja Tomislava 17, Mandićevac; 098/349-3272. OPG Horvat Željko, Biskupa Antuna Mandića 30, Mandićevac; 095/923-49783. OPG Dedović Biljana, Biskupa Antuna Mandića 10, Mandićevac; 091/555-43734. OPG Franjić, Antuna Gustava Matoša 5, Mandićevac; 098/911-78205. OPG Slaven Grgić, Biskupa Antuna Mandića 68, Mandićevac; 091/381-5084(Petak 14:00 – 19:00, Subota 11:00 – 19:00)NO Jazz Band – „Village Wine House” Mandićevac (Antuna Gustava Matoša 5, Mandićevac)„No Jazz Band je nastao kao rezultat zajedničkog interesa i želje članova da sviraju glazbu modernijeg i plesnijeg zvuka, obojenog funky ritmovima i fusionom koji je razumljiv i običnom slušatelju. Na repertoaru se stoga nalaze skladbe Pata Methenyja, Chicka Coreae, Johna Scofielda, Yellowa Jacketsa, Michaela Petruccianija, Steelyja Dana, Fourplay, Georgea Bensona…”Bow vs Plectrum / Hojsak & Novosel - Vinarija „Agro Zlatarevac” Trnava (Majarsko Brdo 58, Trnava„Projekt Bow vs Plectrum, nešto jedinstveno na hrvatskoj i svjetskoj glazbenoj sceni, a iza kojeg stoje Filip Novosel na tamburi i Tihomir Hojsak na kontrabasu. Projekt je to koji je u glazbenom smislu fuzija različitih stilova, odnosno kombiniraju jazz, etno/world music, klasičnu glazbu i druge stilove, a konačni rezultat je fantastičan.”