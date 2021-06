Gradskog vijeća

Pozivam vas da zajedno radimo na svim projektima za dobrobit Grada Osijeka u iduće četiri godine. Sve će se odvijati u interesu boljitka i boljeg života svih Osječana s ciljem da od našeg grada napravimo pravu slavonsku metropolu.

Na današnjoj konstituirajućoj sjednici osječkogizabrani su predsjednik GV-a i njegova dva potpredsjednika.Novi predsjednik Gradskog vijeća je, iako njegova politička opcija (HNS, HSS i Reformisti) imaju samo jedno mjesto u Gradskom vijeću. Naizgled iznenađujuće, no Hama je na tu funkciju zapravo predložila većina u osječkom vijeću predvođena HDZ-om.Ham se zahvalio vijećnicima na izboru zaželjevši da Gradsko vijeće budeu raspravama tijekom sljedeće četiri godine te da zajedno što bolje rade za boljitak svih građana Osijeka. Dodao je i kako nije veliko iznenađenje što su se priklonili HDZ-u, s obzirom da su u koaliciji i na nacionalnoj razini te da su i u prošlom sazivu županijske skupštine bili u koaliciji s HDZ-om.iz stranke Nezavisnih umirovljenika i u iduće će četiri godine biti prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, kao i u prethodna dva mandata. Šerić je istaknuo kako će se nastaviti zauzimati za, odnosno najosjetljivije skupine stanovnika Osijeka.s liste DP-Most je kao drugi potpredsjednik vijeća izabran iz oporbenih redova. On je u prošlom sazivu bio predsjednik Vijeća i dio vladajuće većine predvođene HNS-om i SDP-om.Oporba u vijeću nije jednoglasno poduprla Požegu. Naime, SDP i politička platforma "Možemo" za drugog su potpredsjednika predložiliiz SDP-a kao najjače oporbene stranke, no ubrzo su taj prijedlog povukli s obrazloženjem da su se Domovinski pokret i Most dogovorili s vladajućom većinom.Osječki gradonačelnikčestitao je svim vijećnicima i poželio im. "