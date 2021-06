od 26. srpnja do 27. kolovoza 2021.

U vrijeme ljetnih školskih praznikagodine u, Trg Jurja Križanića 1, održat će se radionice za učenike osnovnih škola pod nazivom. Programi se odvijaju pet dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, u vremenu. Uplata za jedan programU radionice upisuju učenike koji su u školskoj godini 2020./2021. pohađali i završili dolje navedene razrede.Prijave su u tajništvu Doma tehnike, do popunjena skupina, Trg J. Križanića 1, svaki dan od 8:00 – 11:00. Telefon: 327-623, e-mail:, online prijavnicaPopis radionica:26. do 30. srpnja 2021. - QUILLING – IZRADA UKRASA OD PAPIRA (od 1 do 8 razreda)26. do 30. srpnja 2021. - IZRADA NAKITA I LUTKICA OD RECIKLIRANIH MATERIJALA (od 2 do 8 razreda)26. do 30. srpnja 2021. - CRTANJE 3D OLOVKOM I UKRAŠAVANJE STAKLA (od 4 do 8 razreda)9. do 13. kolovoza 2021. - 3D MODELIRANJE I PRINTANJE (od 4 do 8 razreda)9. do 13. kolovoza 2021. - SASTAVLJANJE LEGO MODELA (od 1 do 8 razreda)9. do 13. kolovoza 2021. - ROBOTIKA UZ LEGO (od 3 do 8 razreda)9. do 13. kolovoza 2021. - MAKETARSTVO – IZRADA DRVENIH PREDMETA (od 4 do 8 razreda)9. do 13. kolovoza 2021. - LINUX ZA DJECU (od 5 do 8 razreda)16. do 20. kolovoza 2021. - ARDUINO (od 5 do 8 razreda)16. do 20. kolovoza 2021. - ELEKTRONIKA I RADIOORIJENTACIJA (od 5 do 8 razreda)16. do 20. kolovoza 2021. - ROBOTIKA (od 4 do 8 razreda)23. do 27. kolovoza 2021. - ŠKOLA LETENJA DRONOVIMA (od 1 do 8 razreda)23. do 27. kolovoza 2021. - ŠKOLA LETENJA AVIONIMA NA DALJINSKO UPRAVLJANJE (od 1 do 8 razreda)23. do 27. kolovoza 2021. - CB KOMUNIKACIJA I ORIJENTACIJA (od 1 do 8 razreda)