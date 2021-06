napornog dana

Tekst: Ana Klaić, univ. bacc. cult.

Svi mi nakoniščekujemo trenutak kada ćemou svojoj oazi mira. No, budimo realni, ponekad nam ta ista oaza zada. Prostor vam izaziva, jedan komad namještaja nikako vam ses drugima, voljeli biste samiili, no bojite se ishoda, želite živjeti uokolini, dosadila vam je? Ako ste i na jedno od ovih pitanja odgovorili potvrdno, u ovom ćete tekstu pronaći knjigu koja vam nudi rješenje za ono što vas opterećuje.Prva knjigadonosi nam odgovore na neka važna pitanja s kojima se susrećemo pri uređenju našega doma, ali i prikazuje razne stilove uređenja. Ona nam također govori kako je manje ponekad više i kako je možda baš taj još jedan komad namještaja koji smo planirali kupiti, zapravo suvišan. Znali ste da reflektori usmjereni na ogledalo mogu utjecati na vid? Ili da neki tepisi mogu optički smanjiti prostor? Može li se iz uređenja vašeg doma pročitati vaš potpis? Svjetlost, zvuk, grijanje, drvo, kutak za knjige, zidni ormari, prozori, boje, namještaj, funkcionalnost, dizajn – sve su to samo neki od pojmova koje susrećemo u ovoj knjizi.Dogodi li se i kod vas koji put neka od epizoda legendarnog crtića „A je to“? Ako je odgovor potvrdan, ova će vas knjiga transformirati od likova „A je to“ do genijalne, vješte braće Drewa i Jonathana Scotta iz emisije „Lovci na nekretnine“, barem onog dijela što se renoviranja tiče. Privukli samo vašu pozornost? Čarobna knjiga, koja nosi naslov, kao sveobuhvatni ilustrirani priručnik, pomoći će vam objasniti i olakšati svaki posao u kući. U prvom od trinaest poglavlja susrećemo se s upoznavanjem vlastita doma, od njegovih temelja pa sve do krova. Nakon toga, upoznajemo se s alatima potrebnim za provedbu naše ideje u stvarnost. Sljedeća poglavlja dotiču se završnih radova, podnih obloga, namještaja, vrata i prozora, zidova, podova, struje, rasvjete itd. U svakom od poglavlja nalaze se jednostavni savjeti profesionalaca popraćeni fotografijama najvažnijih faza postupaka kako bi naš uspjeh bio što sigurniji.Kako bi nam u kući bilo što ugodnije, također je vrlo bitno da se nalazimo u zdravom prostoru. U tome nam može pomoći knjigaautora Rosamonda Richardsona koja je praktičan vodič za zdrav, siguran i prirodan dom. U knjizi ćemo pronaći niz savjeta kako stvoriti prirodan, siguran okoliš, kako štedjeti vodu i smanjiti potrošnju energije, način na koji možemo poboljšati kakvoću zraka, kako očuvati toplinu, kako se na prirodan način riješiti nametnika u kući, ukloniti razne mrlje, uči nas reciklirati, izrađivati prirodne pripravke za kožu i kosu, ali donosi nam i popis prirodnih sredstava za čišćenje, prirodnih materijala i savjeta za njihovo održavanje, prednosti prirodnih boja u odnosu na komercijalne i još mnogo drugoga. Ovu bismo knjigu nazvali današnjim „must have-om“ jer sve više živimo okruženi raznim otrovima, dok nam ona na jednostavan način vraća prirodu u svakidašnje okružje i daje recepte za zdraviji život.Dosadilo vam je svaki dan gledati monotan komad namještaja, sive zavjese i stare navlake na kauču? Dopustite da vam predstavim knjigu pod naslovom. Ova će knjiga unijeti vedrinu i boju u vaš jednoličan prostor. S pomoću nje naučit ćete kako izraditi zanimljive i unikatne navlake za jastučiće, modernizirati vaše zavjese, ali i izraditi nove, načiniti navlake za namještaj koje će ga u potpunosti osvježiti i podići na potpuno drugu razinu, napraviti vreću za sjedenje ili šator za djecu u kojemu će uživati, igrati se. Nadahnite se i osmislite nov, maštovit prostor pun šarma koji će izmamiti brojna divljenja vaših gostiju, ali i ugodnije i jedinstveno okružje za boraviti.Ako još uvijek niste imali u rukama knjigu pod nazivomkoja će vam promijeniti život autorice Marie Kondo, sada je krajnje vrijeme da posegnete za njom. Svjetski bestseller prodan u više od tri milijuna primjeraka pomoći će nam, ne samo da naučimo pospremati prostor u kojemu se nalazimo, već će nam pomoći promijeniti naš život na bolje. „Kad završite s pospremanjem kuće, život će vam se dramatično promijeniti. Kad iskusite kako je imati uistinu urednu kuću, osjetit ćete da je vaš svijet postao svijetliji. Više nikada nećete ponovo pribjeći neredu. To nazivam čarolijom pospremanja.“ – kaže Marie Kondo, autorica koja je odmalena gajila posebnu ljubav za uređenim prostorima. Gomilate li i vi višak stvari koje ne koristite i zapravo vam ne trebaju? Metoda KonMari pomoći će vam da napokon razlučite što vam je uistinu potrebno i trebate zadržati, a što u potpunosti nepotrebno i trebate jednostavno – baciti. Ova će vam autorica pomoći da od svoga neurednog i zakrčenog prostora napravite lijepu i ugodnu oazu u kojoj ćete uživati i boraviti.