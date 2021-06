Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

U vremenu od 11. do 13. lipnja, na područjuu prometu je zaustavljen( 13 vozača osobnih automobila, 5 vozača bicikla, 1 vozač teretnog automobila, 1 vozač mopeda i 1 vozač traktora) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.U navedenom periodu, evidentirano je još, od kojih 94 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 35 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 27 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 5 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 62 ostala prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u petak, 11. lipnja, u 20 sati, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen biciklist, 40-godišnjak iz Bilja. Vozaču bicikla evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 500 kuna.U subotu, 12. lipnja, u 7,05 sati, na državnoj cesti broj 2, između Nemetina i Klise, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Viljeva, uslijed ne držanja potrebitog razmaka udario je u vozilo koje se kretalo ispred njega.Obavljenim alkotestiranjem, vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22 500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 12. lipnja, u 16,10 sati, u Našicama, u nadzoru prometa zaustavljen je biciklist,iz Gornje Motičine. Vozaču bicikla je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Alkoholizirani biciklist je unazad 3 godine 13 puta pravomoćno presuđen za upravljanje biciklom pod utjecajem alkohola.Za počinjeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 500 kuna.Jučer, 13. lipnja, u 2 sata, u Osijeku, u Vukovarskoj ulici, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Briješća, uslijed nekretanja sredinom obilježene prometne trake sletio je s kolnika. Alkotestiranjem je vozaču evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21 300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.