Ne mogu si ništa zamjeriti. Možda sam mrvicu tužan što nije zlato, ali nastaviti ću se truditi i raditi. Biti će još Osijeka!

Zadovoljan sam s odrađenom vježbom, išao sam 6.5 start, moju najjaču vježbu koju sam izveo i prije dva tjedna na Svjetskom kupu u Varni i osvojio zlato. Ovdje sam imao greškica koje su rezultirale da sam osvojio srebrnu medalju, a ne zlatnu. Malo sam se već umorio i od Varne i sada Osijeka. Sada ću otići malo na more, povratiti snagu i energiju i nadam se da će i 2. dio sezone biti kao i ovaj prvi. Pritisak na domaćem terenu? Ja se u zadnjih godinu dana jako dobro nosim s pritiskom. Kad stanem na parter, bez obzira koliko ljudi bilo u dvorani ja se znam koncentrirati samo na svoju vježbu. Uđem u neki svoj tunel i samo razmišljam što trebam napraviti i što čišće odraditi. Što sam stariji imam sve veće natjecateljsko iskustvo i mislim da kroz godinu, dvije mogu se nadati i očekivati sve najveće svjetske medalje.

Dominika Ponizilova

Poseban je osjećaj nastupiti na domaćem Svjetskom kupu koji je organiziran na jednoj visokoj razini. Nama svima iz hrvatske reprezentacije puno je ljepše i draže nastupati kod kuće. Malo sam ipak nezadovoljna, četvrto mjesto je najgore. Bolje je biti peti nego baš četvrti, ali za drugi dio sezone pripremiti ću jače skokove i nadam se da će drugi dio sezone biti bolji. Unatoč 2. mjestu u kvalifikacijama, očekivala sam da se ovakav rasplet može dogoditi, sve su to cure iz finala svjetskih i europskih prvenstava, konkurencija je jaka, a i u finalu idete na sve ili ništa. Moj plan nakon Osijeka je malo odmoriti, dva tjedna na godišnji, nakon toga vraćamo se u dvoranu. Kraj kolovoza idemo na pripreme, a onda kreće novi dio sezone sa SK u Kopru i Mersinu

Razočaran sam s nastupom. Zeznuo me... Hm, nije me zeznuo, ja sam zeznuo saskok na kraju. Samo da sam se prebacio na drugu stranu bio bih na postolju. Trudio sam se, imao sam snage, ali zadnje vrijeme zbog problema s ramenom i mijenjanja tehnike prerano krećem u saskok. Na žalost, nisam ga napravio. Imao sam snage, bio sam spreman, ali valjda neki mentalni sklop me pogodio na kraju i zablokirao sam. Za dva tjedna imam još CRO-GYM ligu, onda odmor, pa pripreme za Svjetsko prvenstvo u Japanu

osvojio jena DOBRO Svjetskom kupu u Osijeku ! Najbolji hrvatski parteraš, viceprvak Europe od prošle godine u svom gradu je došao do svojeu Gradskom vrtu i čak 31. hrvatske u 12 izdanja ovoga natjecanja. Aurelovo srebro na parteru je ukupnoza Hrvatsku na turnirima svjetskih kupova (ukupno muški i žene) i 273. za mušku sportsku gimnastiku.U druga dva hrvatska finala danas,ostala je korak do medalje na preskoku, anatjecanje u Osijeku završio je 6. mjestom na konju s hvataljkama.Benović je u današnjem finalu ocijenjen sa, a bolji je bio samo Kazahstanac(14.866), dok je brončani Britanac(14.066).“, jasno je najavio 20-godišnji Benović.koja je u finale ušla s 2. ocjenom kvalifikacija, do posljednje natjecateljice u džepu je imala broncu, no na kraju ostala je korak do medalje - 4. s ocjenom 13.216. Slavila je Mađarica(13.649), srebrna je Slovenka(13.516), a brončana Čehinja(13.316).“.Tijanin klupski kolega, zbog pogreške na saskokuje sigurnu medalju i završio kao 6. na konju s hvataljkama s ocjenom 13.233. Zlatni je Rus s albanskom putovnicom(15.166), srebrni Kazahstanac(15.033), a brončani Mađar(14.066).“.U finalu dvovisinskih ruča slavila je prva ženska zvijezda Osijeka, Belgijka(15.000) ispred srebrne Mađarice(14.266) i brončane sunarodnjakinje(13.633).Muške ruče pripale su turskoj zvijezdi(14.833), srebrni je Kazahstanac(14.666), a brončani Bugarin(14.266).Sutra, posljednjeg dana u Osijeku u finalu grede od 11.45 u lovu na medalje biti će, od 12.26 uslijediti će finale preče u kojemu će nastupiti dvostruki pobjednik Osijeka, a onda od 13:01 i drugo finale, ono na parteru.Izravan prijenos finala možete pratiti na HRT 2.