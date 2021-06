Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ

184 uzoraka

četiri

18 osoba

nitko nije

Poboljšanje epidemiološke situacije

cijepljenja građana

cijepljenje građana bez prethodnog naručivanja

8.00 sati

19.00 sati

Mato Lukić

Danas smo počeli cijepljenje pacijenata protiv koronavirusa bez prethodnog najavljivanja. U prvih sat i po vremena cijepljeno je 560 pacijenata na svih sedam punktova, i to 236 u Osijeku, 71 u Našicama, 74 u Đakovu, 72 u Belom Manastiru, 45 u Valpovu te 42 u Čepinu, što je odlično i još jedan poziv da dođu svi koji se još nisu odlučili za cijepljenje. Kao što vidite, gužve nema, a postupak cijepljenja traje svega nekoliko minuta

6.400 doza

11 dosadašnjih punktova

zadovoljstvo

nije na respiratoru

dva milijuna doza cjepiva

jubilarno

Ilija Lončarić

Nika Borovac

Jučer sam se cijepio drugom dozom cjepiva Pfizer, a nisam imao nikakvih posljedica u oba slučaja, čak ni bol u mišiću. Stariji sam čovjek i mislim da koronu ne možemo pobijediti bez cjepiva te da se vara svatko tko misli drugačije. Povijest nas uči da se pandemija uvijek morala suzbiti cjepivom, pa preporučujem svima da to urade što prije jer će tako pomoći svima, pogotovo nama starijima da možemo uživati i igrati se sa svojim unucima

Zavoda za hitnu medicinu OBŽ

Naporno je raditi cijepljenja uz redoviti posao, ali je s druge strane zadovoljstvo biti dio nečega tako velikog. Kada je pandemija krenula mogli smo samo sanjati da imamo cjepivo i ovako procjepljujemo stanovništvo

Stožer civilne zaštite OBŽ

Foto: OBZ.hr

u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno jeod kojih je samobilo pozitivno na koronavirus (2,2 posto). Na bolničkom liječenju nalazi sekoje su oboljele od COVID-19, nona respiratoru, što se zadnji puta dogodilo prije gotovo devet mjeseci (19. rujna 2020. godine).sigurno je velikim dijelom rezultatprotiv koronavirusa, a danas (12. lipnja 2021. godine) i na području Osječko-baranjske županije organizirano je, i to na sedam punktova (dvorane Gradski vrt i Zrinjevac u Osijeku, Hrvatski dom Kralja Zvonimira u Čepinu, dvorana OŠ Dora Pejačević u Našicama, Gradska dvorana u Đakovu, Nastavno-sportska dvorana u Belom Manastiru i Sportska dvorana u Valpovu). Cijepiti se mogu i djeca starija od 12 godina, naravno u pratnji roditelja, a na svim punktovima koristi se cjepivo Pfizer. Cijepljenje je počelo ujutro ui trajat će do, a isto se na svim punktovima nastavlja i sutra (13. lipnja) od 8.00 do 19.00 sati.Jedno od cijepnih punktova, u Sportskoj dvorani Zrinjevac, danas su obišao je načelnik Stožera civilne zaštite OBŽ- rekao je Mato Lukić.Naglasio je kako je za dva dana tekućeg vikenda osigurano ukupnocjepiva za sedam punktova, a ukoliko zainteresiranost građana bude kao što je danas postupak cijepljenja bez najave će se nastaviti, o čemu će se odlučiti u utorak na sjednici Stožera civilne zaštite OBŽ. Naravno, cijepljenja nase i dalje provode, neovisno o ovih sedam.Načelnik Lukić izrazio jetijekom cijepljenja, a podatak da nakon devet mjeseci niti jedna osobadodatni je pokazatelj značaja cijepljenja. Osim toga, dodao je kako je na području Osječko-baranjske županije do sada cijepljeno 42,4 posto populacije, što je više od prosjeka za RH.S jučerašnjim datumom u Hrvatskoj je ukupno potrošeno, a pacijent koji je primio „“ cjepivo je, 67-godišnji Osječanin, koji se tim povodom obratio medijima koji su došli zabilježiti tijek cijepljenja u Sportskoj dvorani Zrinjevac. Bila je tu i liječnica Zavoda za hitnu medicinu OBŽ dr., koja je obavila dvomilijunto cijepljenje.- rekao Ilija Lončarić.Dr. Nika Borovac ističe da cijepljenje pacijenata djelatnici, uz ostale članove timova, rede izvan redovitog radnog vremena. -- poručila je dr. Borovac. - izvijestio je