Tekst: Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

odlučio je da se od subotemogu koristiti i kaona kojima seepidemioloških mjera, piše Jutarnji list Svi organizatorimogu odlučiti organizirati događaje na koje mogu ućikoji su cijepljeni s dvije doze prije najmanje 14 dana, oni koji suu posljednjih šest mjeseci i osobe koje imajuna covid, ne stariji od 48 sati. Mogu organizirati događanja icovid-status, ali onda moraju primjenjivati sve: obavezne maske, razmak, jedan gost na četiri četvorna metra itd.Što se tiče detalja na koji način će se ulaziti na događaje s covid-potvrdom, organizator će moratida organizira događaj uzkoji očekuje. Posjetitelji će na ulazu morati pokazati dokument kojim dokazuju da imaju jedan od gore navedenih uvjeta. To može biti covid-potvrda ili potvrda koju su dobili od svog obiteljskog liječnika.Također, posjetitelji moraju biti spremni pokazati ikojim potvrđuju da je potvrda koju imaju njihova. Obzirom da je riječ ona koncert, posjetitelji dobrovoljno pristaju pokazati dokument, a organizator je dužan to koristiti samo u svrhu prijave nadležnima da provjere status posjetitelja.Ovo je, napominju iz nacionalnog stožera, zapravo, odnosno period u kojem organizatori i građani upoznaju, a s druge strane pokušava se građanima, pogotovo mlađima, pokazati da je cijepljenje najučinkovitija i najjeftinija varijanta dolaska do zabave po starom normalnom. Od početka srpnja, po svemu sudeći, covid-potvrda više neće biti samo mogućnost, nego uvjet za organizaciju svih većih i rizičnijih evenata.A kada je riječ okoje je sinoć započelo, Stožer je dao preporuku svim jedinicama lokalne samouprave da sepoput masovnog gledanja nogometnih utakmica obzirom da su javna događanja i okupljanja i dalje ograničena na 100 osoba.