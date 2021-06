Tin Srbić

Ne mogu vjerovati što se dogodilo! OK, vjerujem da sam ušla u dva finala, znam da je mjesto među osam finalistica na gredi i parteru moje ako odradim svoje, ali sam prvi put od SP-a u Stuttgartu 2019. odradila ovakve vježbe i dobila „trinajstice“ na obje sprave. Ne mogu vjerovati, totalno sam van sebe. U nedjelju će biti kao i svima. I za prvo i za 8. mjesto svi imamo šansu. Nitko ne zna tko će što odraditi, tu je i dio sreće. Ja ću se sutra odmoriti, razmisliti koje trikoe ću obući i te neke „bitne“ stvari i onda ćemo dati sve od sebe pa što bude. Mislim da ove današnje ocjene potvrđuju da sam spremna za Tokio. Iako, ja sam nekako uvijek skeptična po tom pitanju, uvijek mislim da sam slabije spremna nego jesam, ali tu je trener Končarević koji to potvrdi. Tupi mi spremna si, spremna si... Treba mi 5-6 dobrih vježbi kao nekakav udarac samopouzdanja da ja shvatim da to mogu. Evo, sada sam ih posljednjih tjedana zaredala dosta dobrih, neka se nastavi i u nedjelju ovdje

Dobro su odrađene kvalifikacija za mene, rekao bih rutinski. Najveći cilj ovdje mi je bio ući u finale da i njemu imam priliku isprobati najtežu vježbu, 6.5, zato sam možda imao malo veći pritisak. Nisam se dobro pripremio, ne mogu to ni objasniti. Jednostavno danas tih sat vremena zagrijavanja prije vježbe nekako je bilo lošije nego inače. Ne izvedbom, nego sam se loše osjećao. Drago mi je da sam i u takvoj situaciji odradio solidno. Htio sam doduše 6.2, napravio sam 6.0, to je u biti identična vježba samo jedan element nisam povezao. Nisam imao energije povezati ga. U finalu idem 6.5, puno sam opušteniji u finalu. Nadam se da ću to uspjeti odraditi, ovo je ipak glavna priprema za Tokio za mene

Rekla je da joj je čast gledati me kako nastupam. Mogu samo uzvratiti na komplimentu. Meni je još veća čast da netko takav to govori. Jako sam ponosan na to. Bila je baš vesela i sretna što me gledala iz takve blizine. Drago mi je da tako veliki ljudi prepoznaju što radim. Nadam se da ću i ja tako gledati na jednog dana na neke naše buduće zvijezde

Jučer sam radila dvovisinske ruče, na žalost, pala sam pred kraj vježbe, međutim danas je vježba super sjela, sve je bilo korektno, bez previše grešaka, bez previše klimanja. Neke stvari nisam povezala što sam trebala pa je zato nešto manja početna ocjena nego je bilo planirano, ali i s time sam zadovoljna. Nadam se da ću u finalu malo popraviti, doraditi izvedbu. Na žalost, nemamo navijače u dvorani, ali super je bilo raditi vježbu jer su druge kolege navijale, odlično mi je to bilo. Dali su mi dodatnu energiju

na preči,na gredi i parteru tena gredi donijeli su Hrvatskoj nova finala na DOBRO World Cupu u Osijeku ! Pridružili su se tako(konj s hvataljakama),(tlo) i(preskok) koji su to uspjeli u četvrtak zbog čega će hrvatska reprezentacija sljedeća dva finalna dana u dvorani Gradski vrt imali čak 7 prilika za medalje!ima 2 od 2 u Osijeku. Prvo je sa 2. ocjenom izborila finale grede (13.150), a ubrzo potom očitala lekciju konkurenciji na parteru. Jedina je dobila ocjenu preko 13.000, točnije 13.050 i još jednom potvrdila da je već sada spremna za nastup na Igrama u Tokiju.“, rekla je Ana koja je će tako braniti zlato na tlu iz 2019. u Gradskom vrtu.Pobjednik Osijeka 2017. i 2018. te brončani iz 2016.,, u nedjeljno finale preče plasirao se sa 3. ocjenom kvalifikacija (14.350), ali izvodeći nešto slabiji start vježbe od 6.0. Ispred su bili Kazahstanac(14.450) i Izraelac(13.350).“.Nakon nastupa Tinu je čestitala i poželjela sreću u Tokiju legenda našeg umjetničkog klizanja, doktorica S, u Osijeku na zadatku ispred Službe za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.“.Uz Anu Đerek, u finalu grede imati ćemo ikoja je s ocjenom 12.600 kao četvrtoplasirana izborila finale.“.Nakon što se kao 2. plasirao u finale partera, danas je na preskoku bio 10. i 2. rezerva je za finale (14.075).„Nakon finala na parteru jučer, danas sam tek drugi put u karijeri natjecao preskok na Svjetskom kupu. S obzirom da tek tri mjeseca treniram preskok, oba skoka su odlično odrađena. Nadam se da ću nakon nekog vremena odrađivati skokove, pokušavati ću ih pojačavati da budu konkurentna za finala i možda neku medalju. Vjerujem da ću postati konkurentniji“.Sutra, prvi finalni dan starta od 13 sati finalom muškog tla (Aurel Benović), od 13:38 Tijana Korent nastupa u finalu preskoka, zatim od 14:15 slijedi konj s hvataljkama gdje medalju lovi Filip Ude, u 14:53 na programu su dvovisinske ruče, a od 15:31 ruče. U 16.30 u Gradskom vrtu biti će održana i Redovna godišnja Skupština Hrvatskog gimnastičkog saveza.Izravan prijenos oba finalna dana možete pratiti na HRT 2.