Tekst: Osijek.hr

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Kao posljedicatelarvicidnih tretmana na području susjednih općina - duž dviju rijekase izrazitogeneracija poplavnih komaraca koji s netretiranog područja intenzivno od 25. svibnja ulijeću u naselja širom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka.Trenutačno stanje na terenu u Osijekuje nego u većini gradova i općina u okruženju, no u pojedinim dijelovima grada, uglavnom rubnima, izmjerene vrijednosti i nakon svakodnevnih, k- prelaze tolerantne granice. Gradonačelnikdonio je, stoga, odluku da se nastavlja s intenzivnim tretmanima suzbijanja odraslih komaraca na području Grada Osijeka.Tako će se u subotu u jutarnjim satima na područjuprovesti adulticidini tretmani sa zemlje, dok će se nadodatno provesti ručni adulticidni tretman. Riječ je o ukupnoj površini od 2330 hektara.Tijekom zadnjih deset dana na području Grada Osijeka ukupno je tretirano, a utrošeno. Sve aktivnosti provode se u skladu s preporukamaNakon provedenih tretmana, na tretiranom području u pravilu dolazi do trenutnog smanjenja broja komaraca za 50-90 posto, no zbog novih uleta s netretiranih područja Grad Osijek nastavlja kontinuirano provoditi tretmane.Pozivamo sugrađane da prilikom provođenja adulticidnih tretmana, vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu, te pčelare da zatvore svoje košnice.Pravovremeno izdavanje i provođenje preporuka unutar svih jedinica lokalne samouprave učinkovito će svesti problem komaraca na minimalnu razinu. Jedino zajednička suradnja protiv komaraca, inzistiranje na biološkim larvicidnim tretmanima, financiranje iz više izvora i svih proračuna općina i gradova – može osigurati sinergijski učinak i zadovoljavajući rezultat, te očuvanje zelene županije.