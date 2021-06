Hrvatski nogometni stadioni

Tekst: Osijek031.com

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

mogli bi napokon bitipočetkom, u drugoj polovici srpnja, ali samo za osobe koje su cijepljene, piše Tportal Prvo kolo hrvatskog nacionalnog prvenstva odigrava se, a tjedan nakon toga hrvatski klubovi započinju svoje nastupe i u. Gotovo kompletna prošlogodišnja sezona odigrana je pred, a sve su glasniji zahtjevi da se napokon dozvoliAko seodrži do srpnja, lokalni stožeri predložit će nacionalnom Stožeru otvaranje stadiona barem u dijelu njihova, i to za osobe koje su. U planu je također idućih dana i tjedana organizirati ikoji žele prisustvovati utakmicama.Službena odluka o tome bit će objavljena u međuvremenu, a mogla bi bitijedino u slučaju dramatičnog pogoršanja epidemiološke situacije.Podsjetimo, građani koji se doista žele vratiti na stadione i u dvorane morat će uzeti kalendar u ruke i izračunati kada će to biti najranije moguće za njih same. Cjepivaprimaju se u dvije doze u razmaku od tri tjedna, nakon čega je potrebno pričekati još dva tjedna da dobiju važeću covid potvrdu. Dakle ukupno pet tjedana nakon primanja prve doze.Cjepivoprima se u samo jednoj dozi, no nakon toga potrebno je pričekati joškako bi se formirala antitijela i da bi se i za njega izdali dokumenti za prisustvovanje ovakvim javnim događanjima.Ova vijest ide ruku pod ruku s jučerašnjom informacijom kako jeizglasao digitalnekoje će u službenu uporabu diljem Europske unije od 1. srpnja. Osim za prelazak granice, plan je da ta potvrda služi kao dokaz oi za druge namjene poput ulaska naKoncerti bi se održavali po, dakle bez pridržavanja epidemioloških mjera, ali pod uvjetom da su posjetitelji. Uz ulaznicu će se skenirati i digitalna COVID potvrda.Dogovara se ibez mjera na Jarunu ili u Areni, ali opcije oko njegove realizacije još su na stolu. Ta bi odluka trebala biti donesena ovaj tjedan.S obzirom na to da će Stožer nove mjere objaviti, a u njih bi trebala ući korekcija broja ljudi na okupljanju, prvi koncert po starom normalnom trebao bi biti održan do kraja mjeseca.Inače, Hrvatska je Covid potvrdu već uvela u sustav, a u tjedan dana izradilo ju je više od 100 tisuća ljudi.