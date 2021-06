najboljih studentskih projekata

Astro Garden i Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Katedra za marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Republike Hrvatske

stečena znanja

idejom i željom

Helena Štimac

Rad sa studentima je u današnje vrijeme prilično izazovan s obzirom na cjelokupno okruženje u kojem se nalazimo. Povezivanje s praksom je nužno jer kroz takve projekte studenti dobiju približan osjećaj kako je na tržištu rada. Izrada kvalitetnog marketing plana nije jednostavno i zahtjeva puno istraživanja, analize, kreative i zajedničkog rada. Ovakve suradnje su izvrsne, kako za studente tako i za poslovne subjekte s kojima surađujemo.

povezati nepovezivo

Svemir

100 djece

Ideja se rodila u samom prostoru u želji da se najatraktivniji gradski prostor učini zanimljivim za sve građane. Astro Garden će omogućiti roditeljima da u miru provedu kvalitetno vrijeme, dok im se djeca zabavljaju i uče u potpuno sigurnom okruženju.

Astro Garden će uz najsuvremeniju igraonicu najmlađima ponuditi i mogućnost proslave rođendana kao i brojne edukativne radionice. Zabava za cijelu obitelj naša je nit vodilja.

Karla Bogdan i Dino Homan

U projekt smo htjeli uključiti što više mladih ljudi pa se suradnja sa studentima činila kao izvrsna ideja. Studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku ispunili su sva naša očekivanja. Njihove radove, skupa sa nebrojeno puno ideja, definitivno ćemo primijeniti u daljnjem poslovanju. Ovim putem im se želimo zahvaliti na njihovom trudu da svi zajedno ovaj projekt učinimo najboljim za sve građane.

obostrano zadovoljstvo

Karla Jurendić, Marija Klen, Patricia Kovačević, Mia Pavošević i Ana Vučković.

Prvenstveno se želim zahvaliti izv.prof.dr.sc. Heleni Štimac što nam je kroz svoj kolegij omogućila rad na konkretnom primjeru, odnosno suradnju s Astro Gardenom. Smatram da je od velike važnosti raditi na konkretnim i stvarnim projektima jer se tim putem bolje stječe znanje i gradi iskustvo za buduće izazove. Naravno, isto tako se želim zahvaliti i poduzeću Astro Garden što su nam pružili svoje povjerenje i podijelili s nama razne informacije kako bi što bolje realizirati projektni zadatak. Na kraju krajeva i što su vjerovali da smo sposobni odraditi ovako bitnu stavku za njihovo poslovanje. Iznimna mi je čast što sam protekla tri mjeseca bila dio tima u kojemu je svaki član dao svoj maksimum. Mišljenja sam kako smo kroz ovaj projekt postigli znanja i vještine koje će nam itekako poslužiti u daljnjem razvoju i zaposlenju. Također, ovim putem želim poručiti svim studentima da budu što aktivniji oko ovakvih projekata i zadatka jer se trud zaista isplati.

Zahvalna sam na prilici koju nam je pružila izv.prof.dr.sc. Helena Štimac. Posljednjih mjeseci smo moj tim i ja osmišljavali marketing plan za Astro Garden te smo ga nadopunjavali istraživanjima, idejama i analizama. Ovo iskustvo nam je pomoglo u izražavanju kreativnosti, snalažljivosti te smo povezali teorijsko znanje i primijenili ga u praktičnom dijelu. Sretne smo što smo pobijedile jer smo od početka imale veliku motivaciju u timu, a i time smo dokazale same sebi da se upornost, trud i rad na kraju uvijek isplate!

Dino Čuić, Tomislav Džunja, Marija Jurić, Jelena Stjepanović i Lucija Živković

Za sve nas ovo je jedno posebno iskustvo. Sretni smo i zahvalni što smo imali priliku sudjelovati u ovakvom projektu. Sam projekt naučio nas je kako teorijsko znanje primijeniti u praktično i to će nam biti od velike pomoći u budućnosti kada izađemo na tržište rada. U projekt smo uložili puno energije i vremena što je u nekim trenucima znalo biti iscrpljujuće uz sve ostale fakultetske obaveze, no pokazalo se da se itekako isplatilo. Ova pobjeda je dokaz da se svaki trud i svi uloženi napori, ipak na kraju isplate i da je sve moguće ukoliko to jako želiš. Zahvaljujem se profesorici Štimac i poslovnom subjektu Astro Garden na pruženoj prilici koji su prepoznali naš trud i rad.

Tekst i foto: Lucija Živković, studentica 1. godine diplomskog studija, smjer Marketing

U srijedu, 2. lipnja 2021. godine na platformi ZOOM izlaganjemzavršena je suradnja između nove osječke igraoniceveć dugi niz godina uspješno surađuje s brojnim poslovnim subjektima iz. Primarni cilj suradnje je da studenti primjene svojau praktičnom dijelu. Svaki projekt započinjeza promjenom ili stvaranjem nečeg novog pa tako i ovaj projekt koji je pokrenula izv.prof.dr.sc.na kolegiju Marketinško planiranje s poslovnim subjektom Astro Garden.“ - Helena Štimac, izvanredna profesorica Katedre za Marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku.Astro Garden osnovan je s prvotnom idejom –. Tema igraonice je, a igraonica je opremljena vrhunskim, suvremenim i potpuno sigurnim komponentama. Kapacitet igraonice je prekou istom trenutku uz mogućnost proslave dječjih rođendana.“ – Dino Homan – začetnik ideje Astro GardenaSuradnja je započela u veljači 2021. godine, kada su poslovni klijentistudentima 1. godine diplomskog studija, smjer Marketing, predstavili sadržaj i plan projekta Astro Garden. Na marketinškom planu radilo se gotovo puna 3. mjeseca.“ – Dino Homan - začetnik ideje Astro GardenaSuradnja je završila na. Od ukupno 12 timova koji su sudjelovali u ovom projektu pobjednički tim je pokazao sve svoje kvalitete tijekom pisanja samog rada. Rad je kompletan, realno izveden i primjenjiv s puno raznih ideja, prijedloga i strategija kako uspješno promovirati igraonicu Astro Garden. Članovi pobjedničkog tima su“ – Marija Klen, studentica 1. godine diplomskog studija, smjer Marketing“ – Karla Jurendić, studentica 1. godine diplomskog studija, smjer MarketingUz najbolji tim istaknuo se još jedan tim koji je također prikazao kreativne ideje kroz svoj rad ali i svoje prezentacijske vještine čime je osvojio sve prisutne. Članovi tog tima su“ – Lucija Živković, studentica 1. godine diplomskog studija, smjer MarketingKroz pročitane i proučene marketinške planove Astro Garden je bogatiji za mnoštvo inovativnih i zanimljivih ideja koje će im izuzetno pomoći u daljnjem razvoju, dok su studenti pokazali svoju proaktivnost, kreativnost i inovativnost što je ključno za svaki projekt kako bi se osigurala njegova uspješnost. Studentima su dodijeljene potvrde za najbolji marketinški plan te novčane nagrade.Ovo je bila još jedna u nizu uspješnih suradnji Katedre za marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj te su studenti stekli nova znanja i vještine i jedno potpuno novo, posebno iskustvo tijekom studiranja.