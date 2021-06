Gimnastički spektakl u Osijeku

12. izdanje DOBRO World Cupa

140 sportaša

Još neke sitne detalje imamo za završili, ali generalno sve je spremno, većina reprezentacija je došla, smjestila se u hotele, akreditirala, prošle su sve naše COVID procedure koje smo dobili od Svjetske gimnastičke federacije i sve one epidemiološke mjere koje su trenutačno na snazi u Republici Hrvatskoj. Dvorana i cijela produkcija je 99% spremna. Svi skupa nestrpljivo očekujemo početak natjecanja. Brojka od 31 zemlje je jedna od najboljih što se tiče posjećenosti na gimnastičkim natjecanjima u svijetu ove godine. Dolazi 140 natjecatelja. Imamo i dosta onih koji su zainteresirani za najviša odličja na Olimpijskim igrama jer Osijek je posljednja internacionalna etapa u pripremama za OI u Tokiju, tako da će konkurencija biti jako zanimljiva i Tinu, Aurelu, Jakovu, Filipu Udeu, našim djevojkama... Bit će jako zanimljivo pratiti rasplet ovog natjecanja. Međutim, mi kao hrvatska reprezentacija također očekujemo jako puno od DOBRO Svjetskog kupa. Nije tajna da očekujemo postolja, a svi naši reprezentativci željeti će se pokazati u najboljem svjetsku na domaćem terenu

Vladimir Mađarević

Tin Srbić (zlatni u Osijeku 2017. i 2018., brončani 2016.)

Spreman sam za svoju posljednju provjeru pred odlazak na OI u Tokiju. U super sam formi, super treniramo. Da sutra moram na OI, spreman sam! Osijek će mi biti simulacija Tokija, vježbu koju ću raditi ovdje, 6.2, raditi ću i u Tokiju. Nadam se da ću se plasirati u finale da mogu ovdje isprobati i 6.5 vježbu koju uvježbavamo da bude spremna za finale Tokija kojem se nadam. Nisam gledao konkurenciju ovdje. Nema najjačih koji će biti u Tokiju. Tu je prošlogodišnji prvak Europe Tvorogal, ali ne gledam na taj „poraz“ u Mersinu kao na nešto veliko budući da to EP nisam smatrao jako bitnim s obzirom na cijelu epidemiološku situaciju, broj zemalja koje su došle i suđenje tamo. Ne zamaram se time. Znam da sam bolji od njega. Ne kažem da me neće nikada pobijediti, jer ja mogu isto zeznuti, ali ako obojica odradimo vježbe, uvijek ću biti bolji od njega. On je svakako veliki konkurent, odrađuje sjajne vježbe, ali ponavljam, ako obojica odradimo svoje, ja sam realno bolji. Imam već dugo problema s leđima, posljednjih tjedana je bilo lošije, ali ide na bolje. Jučer sam odradio vježbu 6.2. Nisam mislio da će ići ovoliko bolje, ali ide

Aurel Benović

Nije mi pritisak nastupati u mom gradu. Žao mi je što ove godine ne smije biti publike u dvorani, ali nadam se da će već sljedeće godine navijači ponovno napuniti Gradski vrt. Očekujem dobar nastup, siguran sam da nitko od nas hrvatskih reprezentativaca neće iznevjeriti sve one koji će nas gledati putem malih ekrana zahvaljujući prijenosu HRT-a. Sretan sam što sam prije deset dana na Svjetskom kupu u Varni osvojio zlato i to sa svojom najjačom vježbom. Nadam se da ću to isto uspjeti odraditi i u Osijeku. Nisam proučavao konkurenciju, samo sam čuo da će biti jaka, kao i svake godine. Bio sam sretan kada sam čuo da je došao Artem Dolgopjat, veselim se ponovnom susretu s njim. On je mene pobijedio na EP-u prošle godine, ja sam njega sada u Varni. Vidjet ćemo kako će biti u Osijeku. Ovdje je i legendarni Marian Dragulescu, čast mi je nastupiti s njim. On je gimnastička ikona. Sjajan parteraš i preskok. Još uvijek, sa 41 godinom pokazuje da na preskoku još uvijek može izvoditi strašne akrobacije i teške elemente. Ja ću nastupiti i na preskoku i bit će mi čast stati pored njega

Filip Ude (zlatni u Osijeku 2014., bronca 2010. i 2013.):

I jesam i nisam spreman. Nisam u formi u kojoj sam želio biti, zbog ozljede ramena, ali zadnjih 2 tjedna sam dao sve od sebe da to bude OK. Već smo naviknuli da je Osijek naše natjecanje, da nas naši ljudi tu mogu vidjeti i drago mi je da je to tako. Nadam se da će jednog dana u Hrvatsku doći i jedno svjetsko ili europsko prvenstvo. Nisam proučavao konkurenciju u Osijeku, nikada to ne radim, ja se ni s kim ne borim, nije to borilački ili neki kontaktni momčadski sport. Ovo je više mentalni sport. Ako sam sebe ne pobijediš, na žalost, nećeš nikoga pobijediti

Ana Đerek (zlatna u Osijeku 2019.)

Meni je ovo posljednje natjecanje pred odlazak na OI u Tokiju do kojeg je ostalo još samo nekoliko tjedana tako da sam u dobroj formi. Dala sam sve od sebe na treninzima posljednje vrijeme, zato što je Tokio blizu, ali i zato što mi je ovaj Svjetski kup najviše znači. Trenirala sam dobro, a nadam se da će i rezultati to popratiti. Prije 10-ak dana bili smo na Svjetskom kupu u Varni, 4 dana sam natjecanja, izborila 2 finala, fizički znam da sam u formi, ali znate kako je to u sportu, treba malo sreće da bi došla do finala, a onda što bude. Imala sam malu nezgodu prije dolaska ovdje, s jednog graja države do drugog, od Splita do Osijeka putovala sam 2 dana. Naime, prije Zagreba nam je puknula guma na autu, prešli smo preko nekog metalnog dijela koji se nalazio na cesti i razrezao nam gumu. Srećom, ni meni ni treneru Miroslavu Končareviću nije ništa bilo. Ali dok je došla vučna služba po nas, dok su nas odvezli u servis, pa nisu imali gume... Moj trener je još u Zagrebu i čeka gume, a ja sam došla sa zagrebačkom ekipom u Osijek. Ali, nije me to ništa poljuljalo uoči nastupa. Nije bilo toliko strašno. Više mi je žao što ćemo ove godine nastupiti bez gledatelja. Publika je broj 1 najdraža stvar ovog Svjetskog kupa. Oni su nešto posebno. Ali, ide sve u tom smjeru da ćemo se uskoro vratiti u normalni život

Tijana Korent (srebrna u Osijeku 2009., brončana 2010.)

S obzirom da mi je u Varni prije 10 dana finale pobjeglo za 0.001 bod, što je i djelomično obeshrabrujuće, nadam se da ću na ovom natjecanju nadoknaditi tu mrvicu i da ću se u subotu boriti u finalu. Imam iz Osijeka srebro i broncu, ne bih se žalila na kompletiranje medalja... Ali, s obzirom na konkurencijom ovdje, teško će to biti. Iako, kad si u finalu uvijek ima onaj faktor koji svi često zaboravljamo, a to je sreća. Nije sve u treningu. Možemo biti u odličnoj formi, ali ako samo malo sreće fali, ne mora ispasti dobro.

Christina Zwicker

Spremna sam. Nemam prevelikih ciljeva što se tiče rezultata, samo da svoje obje vježbe odradim onako kako znam, kako treniram. Konkurencija je ovdje, hvala Bogu, jako jaka. Ipak su Igre pred vratima i svi su došli ovdje, a i tu je uvijek savršena organizacija, dvorana, sve, tako da mi je jasno zašto uvijek svi najbolji dolaze u Osijeku. Jednostavno, ovdje se svi savršeno osjećaju

Sara Šulekić

Nemam neku dodatnu tremu zato što mi je ovo premijera u Osijeku. Iako sam po godinama još uvijek juniorka, ovo će mi biti treće natjecanje u nizu među „velikim curama“ i lagano se prilagođavam. Nadam se da ću uspjeti izvesti svoju vježbu onako kako radimo na treninzima, a to mi je za prvi put ovdje, jedino bitno

Jakov Vlahek

Prije samo tri dana sletio sam iz Egipta gdje sam na Svjetskom kupu u Kairu osvojio srebro, ali iskreno, nisam umoran. Već pet godina čekam da dobijem priliku nastupiti u Osijeku i stvarno sam presretan što sam ovdje. Nadam se da ću uspjeti ponoviti dobre nastupe iz Kaira

Filip Boroša:

Meni je prije svega ogromna čast što sam dio hrvatske reprezentacije u Osijeku i što imam priliku prvi put nastupiti ovdje. Siguran sam da će svatko od nas iz tima dati maksimum od sebe da ne razočaramo i da opravdamo naše boje

12.45

može početi! Sve je spremno zau sportskoj gimnastici koji će od srijede do nedjelje (10-13. lipnja) u dvorani Gradski vrt ugostitiiz“, najavio je direktor natjecanja i dopredsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza,Podsjetimo, Hrvatska je od 2009. do danas osvojila čaku Osijeku.Na ovogodišnjem turniru hrvatsku reprezentaciju činiti će(preča),(tlo i preskok),(konj s hvataljkama),(konj s hvataljkama),(tlo),(tlo i greda),(preskok),(greda i dvovisinske ruče) idvovisinske ruče).Svi oni danas su prisustvovali posljednjoj konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg početka natjecanja. U četvrtak od 15 sati u kvalifikacijama će se naćina tlu,na konju s hvataljkama,na preskoku tena dvovisinskim ručama. U petak će u lov na finalana preči,na preskoku,na gredi tena gredi i parteru.“.“.“.“.“.“.“.“.Svečano otvaranje natjecanja na programu je u subotu u, a oba finalna dana izravan prijenos iz Osijeka moći će se pratiti na HRT-u 2.Livescore rezultata pratite na poveznici Sve informacije oko DOBRO World Cupa nalaze se na poveznici