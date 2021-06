COVID-19 pandemije

konzumiranja i sudjelovanja

knjigu i čitanje

Srđan Lukačević i Dino Radmilović

Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Kornelija Petr Balog

Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku

čitateljske navike

posvetili čitanju i više vremena odvojili za knjigu

povećao interes

U vrijeme kada se preporučuje ostanak u kući i što manje kretanja i druženja , sve više ljudi pronalazi zabavu u čitanju . Rečenica je to koju bi i koju će u mnogim knjižnicama i knjižarama rado potvrditi

Polazišna točka njihova istraživanja bila je da je čitanost u 2020. veća, ali i da su ispitanici uslijed brige za vlastito zdravlje, barem u jednom vremenskom periodu, radije posezali za elektroničkom knjigom nego se izlagali virusu odlascima u knjižnice i knjižare

Petr Balog

starijim od 15 godina

2.146 odgovora

827 odgovora

670 žena

155 muškarca

od 36 do 50 godina

od 21 do 35 godina

od 51 do 65 godina

od 15 do 20 godina

više od 65 godina

online

rjeđe služe

Najviše se čitaju tiskane knjige

tiskane knjige

88,9 % ispitanika

11 % ispitanika

36 i 50 godina (48,4 %)

od 21 do 35 godina (33 %)

10.9 % ispitanika

81,1 %

30 % ispitanika

57,7 % ispitanika

38,2 % ispitanika

36 i 50 godina (49,4 %)

(47,5 %)

od 36 do 50 godina (49,9 %)

21 i 35 godina (33,2 %)

10 %

Trileri u vrhu interesa

domaću i stranu

373 ispitanika

80

323 ispitanika

trileri

45 %

suvremena književnost s 36,5 %

književne klasike

31,4 %

ljubavne romane 28, 8 %

povijesne 26,6 %, fantastiku 25,9 %, biografije 22,7 %, putopise 19,1 %

stripovi i poezija

10 %

37 % ispitanih

26 %

17,7 %

1,7 %

5.6 % ispitanika

7,4 % ispitanih

7 %

9,3 %

28,8 %

27,7 %

18, 7 %

16,1 %

39,8 %

39,3 % ispitanika

Čitateljske navike u OBŽ-u znatno promijenjene

Ipak, čitateljske navike ispitanika znatno su izmijenjene kada se uspoređuju podatci unutar istih kategorija uz test marginalne homogenosti koji u ukupnom uzorku pokazuje da među ispitanicima postoji statistički značajna razlika u navikama čitanja između 2019. i 2020. Post-hoc analiza također pokazuje navedeno

različito utječe

više od 10 knjiga

odstupanja

jednu knjigu

nije pročitalo

pet knjiga

10 knjiga

Pad čitanosti

[klik za uvećanje]

Analiza je također pokazala i da se u svim kategorijama ispitanika, osim kod onih koji su i prije pandemije čitali više od 12 sati tjedno , za vrijeme pandemije COVID-19 povećalo vrijeme utrošeno za čitanje

bog izbjegavanja dosade

odmaka od svakodnevnih vijesti

nedostatka drugih aktivnosti

potrebe za smanjivanjem vremena

čuvanja mentalnog zdravlja

Gledajući strogo ukupne podatke, svi uključeni u promociju knjige i poticanje čitanja mogu biti zadovoljni

nepromijenjene

minusu

plusu

32 % ispitanika

Budući da čitanje izravno i neizravno utječe na poboljšanje ukupne kvalitete života pojedinca i društva, a ono nam je ovom trenutcima kada pandemija i dalje traje iznimno važno, stručnim djelatnicima neovisno o području djelovanja, ostaje uložiti dodatne napore kako bi knjigu i čitanje približili što širem krugu ljudi

Uslijedi smanjene mogućnostiu drugim kulturnim događanjima i aktivnostima, jedna od kulturnih djelatnosti za koju se pretpostavlja da je u ovoj situaciji priskrbila više pažnje jest upravo ona vezana za. Cilj istraživanja kojeg su proveliizte prof., imalo je utvrditiza vrijeme pandemije COVID-19. Njihov rad istražuje čitanje, čitateljske navike i jesu li se ispitanici uslijed pandemije, "zaključavanja" i nenadano dobivenog dodatnog vremena i nedostatka drugih aktivnosti,. Jesu li opterećeni vijestima vezanima za koronavirus odlučili nadoknaditi ono vrijeme kada za knjigu i čitanje nisu imali vremena?! Istražili su jesu li se uslijed pandemije promijenile čitateljske navike, koliko se i je li se uopće povećala čitanost u 2020. u odnosu na 2019. te postoji li i koliko seza elektroničkim i zvučnim knjigama. No krenimo redom., navodi Lukačević. No je li uistinu tako pitanje je s kojim se pozabavio istraživački trojac iza kojih stoji već nekoliko stručnih radova., objašnjava prof.. Istraživanje je bilo namijenjeno osobama, a provodilo putem online ankete. Sveukupno je u anketi prikupljeno reprezentativnihs područja cijele Republike Hrvatske od kojih je za potrebe ovog članka izdvojenokoja su dali ispitanici Osječko-baranjske županije. Na anketu je odgovorilo(81,0 %) i(18.7 %). Kada je riječ o dobi ispitanika, najviše odgovora dale su osobe starosti(42.2 %), potom ispitanici starosti(30,4 %), slijedi skupina(14 %), ispitanici(8,7 %) te najmanje ispitanika starosti(4,7 %). S obzirom da se anketa provodila, ne začuđuje tako mali postotak ispitanika starijih od 65 godina koji se u praviluinformacijskom i komunikacijskom tehnologijom, a posebno si rjeđe prisutni na društvenim mrežama. Po stupnju obrazovanja najviše ispitanih ima završen fakultet (51,1 %) potom srednju školu (24,3 %), slijedi poslijediplomski studij (10,8 %), viša škola (7,7 %) i na samom začelju ispitanici sa završenom osnovnom školom (5,8 %). Najviše ispitanika dolazi iz Osijeka, ukupno 602 ispitanika. Kada je riječ o članstvu u knjižnicama, 55,1 % ispitanika članovi u knjižnice na području OBŽ-a dok 44,7 % osoba to nije.Ispitanici u znatnijoj mjeri preferirajuza koje se izjasnilo čak. Elektroničke knjige preferira tekkoje uglavnom čitaju u pdf formatu. Gledajući po dobi, najviše ispitanika koji preferiraju elektroničke knjige imaju između, a potom slijede oni. Slične podatke daje i pitanje vezano za slušanje zvučnih knjiga. Teksluša zvučne knjige. Govoreći o čitateljskim interesima ispitanika, njih čaku slobodno vrijeme čita tiskane knjige. Kada je riječ o novinama i časopisima stvari se mijenjaju u korist onih elektroničkih. Samonavodi da čita novine i časopise u tiskanom obliku dok u isto vrijeme to činiu elektroničkom obliku. Stručnu literaturu u tiskanom obliku čitaod kojih je naviše onih izmeđukao ianketiranih koji istu vrstu literature čita u elektroničkom obliku. Alarmantni podatci pak mogu biti smatrani oni koji se odnose na čitanje tekstova i objava na društvenim mrežama. Gotovo 70 % ispitanih u slobodno vrijeme čita objave na društvenim mrežama. I ovih je ispitanika najviše u dobi, slijede oni između, okočine dobne skupine od 15 do 20, odnosno 51 do 65 godina.Kada je riječ o vrsti literature,podjednako preferira, domaću literaturu radnije čita, a stranu. Kada je riječ o žanrovima u samom su vrhukoje čitaispitanih, zatimčitadok suna samom začelju s oko. S druge strane, stručna literatura od posebnog je interesa za, popularno-znanstvena za, publicistika za, a samoispitanih čita duhovnu literaturu.Najzanimljiviji dio istraživanja donosi nam istraživanje čitateljskih navika pojašnjava Radmilović. Naime, dobiveni sirovi rezultati pokazuju da nekih značajnijih promjena u ukupnom uzorku kada je riječ o čitateljskim navikama, nema. Čitateljske navike, gledajući isključivo zbirne sirove podatke, nepromijenjene su u 2020. u odnosu na 2019. Male razlike u postotnim poenima u istraživanim kategorijama sugeriraju da pandemija koronavirusa nije značajnije utjecala na navike čitatelja. Niti jednu knjigu tako u 2019. nije pročitalo, u 2020.,. Jednu knjigu u 2019. pročitalo je, kao i njihu 2020. Još su manje razlike kod onih koji su u 2019. pročitali do pet knjiga kojih jenasuprot onima u 2020. kojih je. U 2019. onih koji su pročitali do 10 knjiga je, a u 2020.. Najmanje promjena gledajući ukupne sirove podatke kod onih je koji su u 2019. pročitali više od 10 knjiga kojih je, dok je u 2020. više od 10 knjiga pročitalo, nadovezuje se Lukačević. Naime iako ukupni sirovi podatci ne pokazuju značajne promjene, značajnih promjena ima što je ujedno i potvrda da pandemijana čitateljske navike ispitanika. Promjena čitateljskih navika očituje se u migracijama prema povećanju odnosno smanjenu čitanosti kod gotovo svih kategorija, iako je najmanje vidljiva kod onih osoba koje čitaju. Unutar ove skupine najmanje je izražena smanjena čitanost dok u ostalim kategorijama svjedočimo ispitanicima kod kojih je čitanost smanjena, ali i onima kod kojih je čitanost znatno povećana. U konačnici podatci niveliraju jedni druge što stvara dojam u ukupnom uzorku da promjene u čitateljskim navikama nema. Prof. Petr Balog navodi kako detaljna analiza prikazuje najznačajnijau tri kategorije. Od 58 osoba koje su u 2019. navele da su pročitale, njih 46,6 % jednu knjigu je pročitalo i u 2020., čitanost je povećalo 27,6 % ispitanika, dok se njih 24,1 % izjasnilo kako u 2020.čak niti jednu knjigu. Određena odstupanja vidljiva su i kod ispitanika koji su naveli da su u 2019. pročitali do pet knjiga. Od njih 237, u 2020. godini, 67,5 % pročitalo je do, čitanost je povećalo 13,9 % ispitanika koji navode kako su pročitali do, ali je u isto vrijeme čitanost smanjena i kod 13,1 % osoba koje navode da su u pandemijskoj godini istraživanja pročitali tek jednu knjigu.vidljiv je i kod 155 osoba koje navode da su u 2019. pročitale do 10 knjiga. Tako je 25,8 % osoba navelo je da je umjesto do 10 pročitalo do 5 knjiga, njih 17,4 % ipak je povećalo čitanost i navelo da je pročitalo više od 10 knjiga. Više od 10 knjiga u 2019. pročitalo je 328 ispitanika. I u ovoj skupini vidljiva su odstupanja prema smanjenoj čitanosti. Više od 10 knjiga i u 2020. pročitalo je 88,1 % ispitanika, do deset knjiga pročitalo je 6,7 % ispitanika, njih 3,7 % pročitalo je do 5 knjiga, 0,9 % osoba pročitalo je tek jednu knjigu, a 0,6 % niti jednu. Otprilike u sličnim postotcima, promjena nema ni kod onih koji ni u 2019. ni u 2020. nisu pročitali niti jednu knjigu. Od 46 ispitanika, 84,8 % i dalje ne čita, jednu knjigu ipak je pročitalo 10,9 % osoba, do pet knjiga, 2,2 % jedna osoba i na kraju do 10 knjiga, 2,2 % također jedna osoba., analizira Radmilović. Nadalje, od 827 ispitanika njih 21,4 % navelo je kako za vrijeme pandemije čita z, 38,7 % zbog, 17,5 % ispitanika čita zboguslijed pandemije, dio ispitanika, njih 20, 8 % čita zbogprovedenog na internetu, 35,6 % za vrijeme pandemije knjige čita zbog, dok pandemija ne utječe na čitateljske navike visokih 41 % ispitanika., zaključuje prof. Petr Balog. Naime, čitateljske navike ispitanika negdje su, negdje u, drugdje u. Do promjene čitateljskih navika u odnosu na razdoblje prije pandemije, bilo u pozitivnom, bilo u negativnom smjeru došlo kod. Brojne su nepoznanice zbog koji ne možemo utvrditi zbog čega se kod pojedinaca čitanost povećala dok se kod nekih smanjila. Moguće je da je na navedeno utjecao stres i nemogućnost koncentriranja, višak slobodnog vremena ili manjak istoga primjerice zbog obaveza vezanih za djecu i online nastavu. U ovom trenutku ne možemo znati što je u istraživanom razdoblju na čitateljske navike utjecalo, ali sa sigurnošću možemo utvrditi da su kod dijela ispitanika one znatno promijenjene., navodi Lukačević.