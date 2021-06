Svjetskog kupa u gimnastici DOBRO World Cup Osijek 2021

hrvatskim gimnastičkim reprezentativcima

međunarodne gimnastičke zvijezde

Igor Radivilov (Ukrajina)

Marian Dragulescu (Rumunjska)

Andrej Medvedev (Izrael)

Artem Dolgopyat i Alexander Shatilov (Izrael)

Ibrahim Colak (Turska)

Ferhat Arican (Turska)

Robert Tvorogal (Litva)

Sašo Bertoncelj (Slovenija)

Nina Derwael (Belgija)

Emily Thomas (Velika Britanija)

Uliana Perebinosova (Rusija)

Diana Varinska i Anastasiia Bachynska (Ukrajina)

Jonna Adlerteg (Švedska)

Zsofia Kovacs (Mađarska)

Uctas Sanli Goksu (Turska)

Tjaša Kysselef (Slovenija)

Foto: Marko Banić - Reroot

[Sponzorirani članak]

Početak dvanaestog izdanja. samo što nije krenulo, a u borbi za medaljepridružit će sei osvajači odličja na najznačajnijim europskim i svjetskim gimnastičkim natjecanjima.Punim imenom Igor Vitaliyovych Radivilov rođen 19. listopda 1992. godine uz Olega Vernyayeva pripada među najveće ukrajinske gimnastičare današnjice i u ovom trenutku apsolutni vladar preskoka u Europi. Aktualni je prvak Europe iz Basela ove godine, gdje je obranio zlato osvojeno samo četiri mjeseca ranije u Mersinu. Vlasnik je čak 11 medalja s europskih prvenstava. U Mersinu je sudjelovao u osvajanju momčadskog zlata Izvrstan na preskoku, ali i odličan na karikama. Među četiri osvojena europska zlata ima i jedno osvojeno na karikama još u Moskvi 2013. godine. Vlasnik je i dva srebra i bronce sa svjetskih prvenstava i bronce s Olimpijskih igara u Londonu. Njegov preskok s najvećom težinskom ocjenom od čak 7.0, kojeg je izveo na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru naknadno je priznat pod nazivom „Radivilov“. No, skok je kasnije zabranjena od strane FIG-e i potpuno izbačena iz pravilnika zbog prevelikog rizika od ozljeda.Ako Igoru Radivilovu pripada sadašnjost preskoka, onda je definitivno Rumunj Marian Dragulescu obilježio europska i svjetska natjecanja na preskoku protekla dva desetljeća. U 41. godini (rođen 18. prosinca 1980.) još uvijek aktivan. Prvi put europski prvak postao je u Bremenu 2000. godine (parter), a godinu kasnije, na Svjetskom prvenstvu u Ghentu, osvojio je naslove svjetskog prvaka na parteru i preskoku. Čak deset puta bio je europski, a osam puta svjetski prvak, a s Olimpijskih igara zasad ima srebro (parter) i dvije bronce (preskok i momčadski) još iz Atene 2004. godine. Dragulescuovo prezime također je zauvijek upisano u gimnastičku povijest. Ekstremno težak element na preskoku s dva i pol salta i pol okreta od 180 stupnjeva pri doskoku novi njegovo prezime. Zanimljivo da je 2015. godine prijavio element „Dragulescu 2“ po čemu je jedinstven. Premda nije u najboljim gimnastičkim godinama i unatoč činjenici što se nekoliko puta povlačio iz gimnastike, a potom se i uspješno vraćao, Dragulescu sigurno nije „prošlo svršeno vrijeme“. Možda pokaže to i u Osijeku.Igor Radivilov i Marian Dragulescu veliku konkurenciju za prvo mjesto u disciplini preskok u Osijeku imati će u Andreju Medvedevu, izraelskom reprezentativcu rođenom 6. travnja 1990. godine u ruskom gradu Ulyanovsku gdje je i počeo trenirati gimnastiku. S roditeljima se u Izrael preselio kada je imao 12 godina. Jedan je od sjajnih učenika Sergeia Vaisburga. Aktualni je europski viceprvak u preskoku iz Basela ove godine, a 2019. isti je rezultat ostvario i na EP-u u poljskom Szczecinu. Već je osvajao medalje u Osijeku, 2017. godine bio je treći, a godinu dana kasnije u Gradskom vrtu je slavio na preskoku.Sjajni parteraši čija je životna priča vrlo slična Medvedeva, a zanimljivo svoj trojici glavni je trener Andri Sergej Vaisburg. Osijek i Gradski vrt jako su im poznate sredine. Alexander Shatilov jedan je od najiskusnijih parteraša, nastupio je još na prvom Svjetskom kupu u Osijeku 2009., kada je kao aktualni osvajač bronce na Svjetskom prvenstvu u Londonu i Europskom prvenstvu u Milanu iste godine, u Gradskom vrtu također osvojio treće mjesto. Ispred njega tada su bili zlatni Brazilac Diego Hypolito i domaći dečko Tomislav Marković. Shatilov je rođen 22. ožujka 1987. godine u Taškentu u današnjoj državi Uzbekistan. S 15 godina emigrirao je s roditeljima u Izrael. Jedan je od najviših gimnastičara u svjetskoj seriji. Visok 183 centimetara osim na parteru, u natjecanjima za Svjetski kup nastupa na preči i ručama. Ipak, na parteru je ostvario najveće rezultate na najvećim natjecanjima. Osvajač čak sedam medalja na europskim prvenstvima, pozlatio se u Moskvi 2013. godine, a riznici je pridodao i dvije bronce na Svjetskim prvenstvima u Londonu 2009. i Tokiju 2011. godine.Artem Dolgopyat, najmlađi među „tri kralja Izraela“ rođen je u ukrajinskom Dnjipropetrovsku 16. srpnja 1997., otac mu je također bio gimnastičar, a obitelj se, kad mu je bilo 12 godine, odlučila preseliti u Izrael, s obzirom da su židovskog porijekla. Sjajni parteraš s dva svjetska srebra (Montreal 2017. i Stuttgart 2019.) i četiri medalje s europskih prvenstava, od kojih je zlatna osvojena u Mersinu 2020. godine kada je srebrnu medalju osvojio naš Osječanin Aurel Benović. Nedavno je u Varni Benović donekle uzvratio Dolgopyatu, koji u Osijek stiže kao branitelj zlata s posljednjeg Dobro World cupa 2019. godine. Vjerujemo kako ćemo ove godine u Gradskom vrtu gledati dvoboj dvojice parteraša koji će obilježiti svjetsku gimnastičku scenu u godinama koje dolaze.Turska gimnastika doživjela je veliku ekspanziju posljednjih godina, a jedan od predvodnika najnovije turske „gimnastičke revolucije je Ibrahim Čolak. Rođen 7. siječnja 1995. u Izmiru, točnije u njegovom dijelu Konaku, riječ koja nam je sigurno jako dobro poznata. Naime, Konak na turskom znači prenoćište. On nikako nije „spavao na lovorikama ni kada je 2013. godine u Mersinu osvojio srebro na Mediteranskim igrama, što je bila prva gimnastička medalja za njegovu zemlju na tom natjecanju. Mersin je inače bio domaćin i Europskog prvenstva 2020. godine. Prvoga natjecanja u postkorona razdoblju. Na domaćem terenu Čolak se ponovno okitio naslovom europskog prvaka, na svojoj najjačoj spravi karikama, a pridodao je i srebro u momčadskoj konkurenciji. Na karikama će ovo ljeto u Tokiju pokušati doći i do olimpijske medalje. Pripada najužem krugu kandidata. Uostalom, na Svjetskom prvenstvu 2019. godine u Stuttgartu, koje je bilo kvalifikacijsko za Olimpijske igre, osvojio je naslov svjetskog prvaka. To mu je ujedno i najveći rezultat u dosadašnjoj karijeri. Od Mersina do Mersina još je pojedinačno osvojio srebro na Europskom prvenstvu u Glasgowu te broncu na Europskim igrama u Bakuu 2015. godine. S pravom ga možemo nazvati „turski lord of the rings“. U Osijeku veliku konkurenciju na karikama imati će u Talijanu Salvatoreu Maresci osvajaču brončane medalje s ovogodišnjeg EP-a u Baselu i Austrijancu Vinzenzu Hocku srebrnog iz Mersina 2020. godine.Turski gimnastičar koji je sudjelovao u osvajanju europskog momčadskog srebra na svom domaćem terenu u Mersinu 2020. godine. Uz to, Ferhat Arican sjajan je vježbač na ručama. Arican (rođen 28. srpnja 1993. godine) dvostruki je uzastopni europski prvak na ručama. Trijumfirao je na toj spravi i u Mersinu i u Baselu ove godine. U Mersinu je kompletirao kolekciju medalja osvajanjem bronce na konju s hvataljkama. Tada je srebro osvojio naš Filip Ude, a za samo tri stotinke bio je bolji od drugog Hrvata Roberta Seligmana koji je tada zauzeo četvrto mjesto.Litavac je kreirao jedno od najvećih iznenađenja proteklih godina u europskoj gimnastici. Na prošlogodišnjem Europskom prvenstvu u Mersinu, u finalu na preči, valjda mu je pošlo za rukom odraditi sve elemente koje je ikada isprobao na treninzima. U odnosu na kvalifikacije, nekoliko dana ranije, podigao je start vježbe s 5,5 na 6,4. Nitko nije mogao vjerovati, pa vjerojatno ni on sam, kako će mu apsolutno sve toga 13. prosinca 2020. poći za rukom. Tvorogal je zaradio ocjenu 14.800 za dvije desetinke veću od našeg Tina Srbića, koji je slovio za velikog favorita. Zlato iz Mersina najveći je rezultat ovoga Litavca rođenog 5. listopada 1994. godine u glavnom gradu Vilniusu zajedno s prvim mjestom na Europskim igrama u Minsku ostvarenom godinu dana ranije. Nije mu preča jedina sprava na kojoj je uspješan. Na istom EP-u u Mersinu osvojio je i broncu na ručama na kojima je trijumfirao u Osijeku 2019. godine. Jedini litavski gimnastičar s osvojenim zlatom na europskim prvenstvima.Premda i Slovenija organizira natjecanja za Svjetski gimnastički kup iskusni Sašo Bertoncelj gotovo je postao zaštitni znak Dobro World cupa. U Gradskom vrtu ostvario je i nisku uspjeha. Na prvom svom nastupu osvojio je drugo mjesto, 2011. je bio treći, isto je ponovio i 2016. , a 2012. iz Osijeka je otišao kao pobjednik. Rođen u Kranju 16. srpnja 1984. godine. Veliki rival, ali i prijatelj s Robertom Seligmanom s kojim je u Glasgowu 2018. godine podijelio srebrnu medalju što je još jedna poveznica s Osijekom. Bertoncelj ima i dvije bronce s europskih prvenstava (2010. i 2014.), a 2018. godine po njemu je imenovan jedan gimnastički element na konju s hvataljkama, postavši tako četvrti Slovenac sa svojim elementom.Najbolja belgijska gimnastičarka rođena 26. ožujka 2000. godine. Dvostruka europska I svjetska prvakinja na dvovisinskim ručama. Najbolja na “starom kontinentu” bila je 2017. u Cluju i 2018. U Glasgowu, gdje je osvojila I srebro na gredi, dok je Svijet pokorila u Dohi 2018. i Stuttgartu 2019. godine postavši tako tek peta gimnastičarka u povijesti koja je obranila naslov svjetske prvakinje na dvovisinskim ručama. Jedna od najvećih belgijskih nada za osvajanje medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju. Ono što je u svjetskoj gimnastici danas čini posebnom je što su dvovisinske ruče zbog Nine postale jedina sprava kojom u ženskoj gimnastici ne vlada sjajna Amerikanka Simone Biles.Na Olimpijskim igrama u Londonu Velika Britanija imati će reprezentaciju u ekipnoj konkurenciji gdje će probati doći do prve medalje još od 1928. godine. Dio ženskog gimnastičkog GB teama čini i Emily Thomas. Emily dolazi iz Walesa (25. Veljače 2001.). Zasad se najviše ističe rezultatima na svjetskim kupovima. Sudjelovala je na nacionalnim trialsima za Olimpijske igre pa očekuje konačni popis ekipe koja će predstavljati Veliku Britaniju u ekipnoj konkurenciji u Tokiju.Ruske gimnastičarka koja se nada uvrštavanju u ekipu za Olimpijske igre u Tokiju. Uliana Perebinosova (rođena 4. svibnja 2021.) već ima ekipno zlato iz Glasgowa 2018. godine. Na Prvenstvu Rusije prošle godine osvojila je prvo mjesto u višeboju.Dvije ukrajinske gimnastičarke koje su kao reprezentativke svoje zemlje na Europskom prvenstvu u Mersinu osvojile zlato u ekipnoj konkurenciji. Anastasiia Bachynska (rođena 4. Kolovoza 2003.) ove godine je na Europskom prvenstvu u Baselu osvojila broncu na gredi, a ima dvije pobjede u Svjetskom kupu. Dvije godine starija Varinska (22. ožujka 2001.) ima čak sedam prvih mjesta na natjecanjima za Svjetski kup.Rođena 6. Lipnja 1995. godine, kvalificirajući se za Olimpijske igre 2012. godine u Londonu postala je tek druga švedska gimnastičarka kojoj je to uspjelo. Na Europskom prvenstvu u Moskvi 2013., drugim mjestom na dvovisinskim ručama, osvojila je prvu švedsku gimnastičku medalju nakon 50 godina. Isti plasman na istoj spravi ponovila je i 2018. godine u Glasgowu.Mađarska je uvijek davala sjajne gimnastičarke, a današnja predvodnica je Zsofia Kovacs rođena 6. travnja 2000. u Dunajvarosu. Sudionica Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016. godine. Bila je dvostruka europska prvakinja u Mersinu 2020. kada je slavila u preskoku I dvovisinskim ručama, a uspjehu je pridodala I broncu u ekipnoj konkurenciji što dovoljno govori kako Mađarska ima I vrlo kvalitetnu žensku ekipu. Svestranost je dokazala 2017. godine kada je na Europskom prvenstvu u Cluju osvojila srebro u višeboju.Iskusna turska gimnastičarka rođena 30 kolovoza 1990. Godine. Najveći uspjeh ostvarila je također na domaćem terenu u Mersinu kad je bila srebrna na parteru. Vlasnica je I dva srebra s Mediteranskih igara.Finalistica Europskog prvenstva 2021. u Baselu gdje je zauzela peto mjesto). Ima jednu pobjedu u Svjetskom kupu. Rođena 27. Travnja 1993.