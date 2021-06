Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore/ke

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Ovog je vikenda (5.-6.6.2021. g.) u Karlovcu održanoČlanoviosvojili su ukupno: jedno zlato, četiri srebra i dvije bronce. Uz medalje, potvrđene su dvije norme za prvenstva Europe.Titulu prvaka države u utrci na 400m s preponama osvojio je junior. Osim što je postavio novi osobni i klupski juniorski rekord (53,36), potvrdio je normu za Europsko prvenstvo za juniore (U20) koje će se u srpnju ove godine održati u Tallinnu (Estonija). Podsjetimo, Škorjanc će na istom natjecanju nastupiti i u utrci na 400m, dok je nastup u ovoj disciplini već osigurao, no sada svoj rezultat dodatno popravlja.Još jedan odličan rezultat ostvario je mlađi senioru utrci na 3000m sa zaprekama. Uz titulu viceprvaka države, ovog dugoprugaša očekuje i nastup na Europskom prvenstvu za mlađe seniore (U23) koje će se u srpnju ove godine održati u norveškom Bergenu. Nedeljković je nastup „zaslužio“ istrčanom normom i novim osobnim rekordom u ovoj disciplini: 9:02,11.Srebrnu je medalju osvojila još jedna kandidatkinja za prvenstvo Europe čiji rezultat tek iščekujemo: juniorka. Melani je ciljem sprinterske utrke na 200m ušla za 24,55 sekundi, što je značilo i novi osobni i klupski rekord.Uz nju, titulu viceprvaka osvaja bacač kladiva (i nedavni natjecatelj Europskog bacačkog kupa)zahvaljujući izbačaju od 51,79m, ali iu skoku s motkom. Ciku je titula prvaka izmakla za dlaku, budući da je ostvareni rezultat (4,90m) jednak pobjedničkom, no presudio je veći broj pokušaja.Brončane medalje osvojile su seniorkai mlađa seniorka(također sudionica nedavno održanog Europskog bacačkog kupa). Sara medalju osvaja skokom u vis preko 1,75m, dok je za Karlinu medalju zaslužno kladivo bačeno 47,53m.Korak do medalje, na četvrtom mjestu ukupnog poretka, ostali suu utrci na 1500m (3:57,19) te Ivan Paravac u skoku s motkom (4,20m).