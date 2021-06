od 4. do 6. lipnja

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U vremenu, na području ove Policijske uprave u prometu je evidentirano(14 vozača osobnih automobila, 3 vozača bicikla i 1 vozač mopeda) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.U navedenom vremenu, evidentirano je još, od kojihprekoračenja brzine kretanja,nekorištenja sigurnosnog pojasa,nepropisnog korištenja mobitelom za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom,odbijanja alkotestiranja iNajveća prisutnost alkohola evidentirana je u petak, 4. lipnja, u 00,30 sati, u Osijeku, u, kada je u prometu zaustavljen biciklist, 64-godišnjak iz Osijeka te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Jučer, 6. lipnja, u 1,45 sati, u Osijeku, u ulici Kneza Trpimira, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil. Vozaču, 24-godišnjem hrvatskom državljaninu iz Slakovaca, evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od 1,62 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 6. lipnja, u 6,10 sati, u, dogodila se prometna nesreća u kojoj su. Vozaču osobnog automobila, 21-godišnjaku iz Viljeva, istekla je važnost prometne dozvole te nije koristio sigurnosni pojas. Uslijed neprilagođene brzine kretanja, 21-godišnjak je vozilom sletio s kolnika te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odZa počinjene prekršaje propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 9 700 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.Jučer, 6. lipnja, u 23,30 sati, u Osijeku, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil kojim je upravljao 24-godišnjak iz Osijeka. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.