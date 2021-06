Svjetskog veslačkog kupa

Tekst i foto: VK Iktus

Proteklog vikenda održana je zadnja u nizu regata. U talijanskojnastupile su četiti hrvatske posade; dvojac bez kormilara seniorki (), dvojac bez kormilara seniora (te) i samac seniora ().odveslanim utrkama sve četiri posade osigurale sute su u nedjelju 6. lipnja 2021. godine imali priliku odmjeriti snage s najuspješnijim svjetskim posadama.Braća Sinković uvjerljivo su briljirali u dvojcu bez kormilara vodeći utrku od prvog do zadnjeg zaveslaja baš kao što su briljirali i Anton i Patrik Lončarić koji su u istoj utrci zauzelii osvojili broncu. Sestre Jurković u svojoj utrci osvojile sui uzele naslov ukupnih pobjednica Svjetskog kupa, dok je Damir Martin u samcu zauzeo odličnoPatrik i Anton Lončarić su nakon četverca bez kormilara u kojem su pokušali ostvariti normu za nastup na Olimpijskim igrama, promijenili disciplinu i sjeli u dvojac bez kormilara. Svoju neupitnu kvalitetu dokazali su osvajanjem bronce u starijoj konkurenciji i nanajavili svoj nastup na Svjetskom prvenstvu seniora do 23 godine koje će se održati 7.-11. srpnja 2021. godine u češkim Račicama.I dok su braća Lonačarić nastupala na regati Svjetskog kupa, ostatak Iktusovog natjecateljskog pogona nastupio je na tradicionalnoj međunarodnoj(23. u nizu). Na Jarunu Iktus je nastupao su 19 disciplina i to u kategorijama kadetas, juniora B, juniora, seniora i veterana. Veslačku ekspediciju Iktusovca u Zagrebu su vodili trenerije uvjerljivim nastupom osvojio zlato u samcu seniora, dokbriljirala u samcu juniorki. U kombiniranom četvercu na parićeu konkurenciji juniorki B (mlađih juniorki)osvojile su srebro. Naši veterani,okitili su se zlatom u kombiniranom osmercu i kombiniranom četvercu bez kormilarau kombiniranoj posadi dvojca na pariće siz splitskog Mornara osvojila je zlato, dok jeu samcu za mlađe juniore osvojio srebro. U konkurenciji lakih juniorkiuvjerljivo je pobijedila i osvojila zlato, aosvojio je broncu u konkurenciji lakih juniora.Na kraju dana u četvercu s kormilarom (GIG) kadetkinje i kormilar,osvojili su srebro.Već sljedećeg vikenda, po odluci i pozivu izbornika hrvatske veslačke reprezentacije gosp., očekuje se nastup naših najuspješnijih veslača na međunarodnoj regati na Bledu. Ostatak natjecateljskog pogona nastupit će 13. lipnja 2021. godina na regati u baranjskom Dražu.