Tijelovo

Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove

prodavaonica, ljekarni,

Ljekarne:

Pošta:

- ZATVORENO

GISKO:

- ZATVORENO

Portanova

Mall Osijek

Kaufland

Konzum

Plodine

Lidl

Interspar/Spar

Emmezeta

Metro

Pevex

Foto: Pexels.com/Ilustracija

, punim nazivomje katolički blagdan. Radno vrijemei ostalih objekata rade po drugačijem radnom vremenu nego što je to uobičajeno.- Ljekarna centar Osijek (Ponedjeljak – Nedjelja 00,00 -24,00)- Usluga odvoza otpada tijekom blagdana Tijelova obavljat će se prema redovnom rasporedu. Reciklažna dvorišta u Retfali i Gornjem gradu biti će zatvorena, a reciklažno dvorište Jug 2 biti će otvoreno u skladu s uobičajenom radnim vremenom od 8 do 20 sati.- od 10:00 do 21:00 sat- od 9:00 do 21:00 sat- od 7:00 do 20:00 sati- od 08:00 do 13:00 sati- od 07:00 do 21:00 satiSv. L.B. Mandić - od 8:00 do 18:00 satiZeleno polje - od 8:00 do 14:00 satiJ.J. Strossmayera - od 8:00 do 16:00 satiSvilajska - od 8:00 do 21:00 satKneza Trpimira - od 7:00 do 21:00 satSv. L.B. Mandić - od 7:00 do 21:00 satStrossmayerova - od 7:00 do 21:00 sat- od 10:00 do 20:00 sati- od 7:00 do 13:00 sati- od 8:00 do 14:00 sati