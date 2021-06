10. lipnja

Tekst: Mint.gov.hr

Foto: Pexels.com/Ilustracija

će na tržištubiti stavljena na listute će time biti označena kaoruskih turista. Rezultat je toepidemiološke situacije u Hrvatskoj, kao i svih sigurnosnih priprema za početak turističke sezone.Ljetni turistički zračni most Rusija - Hrvatska u razdoblju od lipnja do rujna programiran je na više od, otprilike, a stavljanjem Hrvatske u „“ otvara se dodatna mogućnost za pokretanje, koje čine većinu ljetnog prometa s Hrvatskom.Ruski nacionalni prijevoznikod početka lipnja do kraja rujna svakodnevnim će letovima povezivati. Aeroflot trenutno jednom tjedno prometuje između, a od svibnja je dostupan i drugi tjedni let, dok će usred ljetne sezone ta linija prometovati tri puta tjedno. Među najavljenima su i letovi kompanije S7 iz Moskve za Pulu i Dubrovnik te aviokompanije Nordwind za Zagreb.Hrvatska jeizdavanje turističkih viza za ruske državljane, a na ruskom tržištu trenutno vlada dobar interes za odmorom u Hrvatskoj. Rusi Hrvatsku ne gledaju isključivo kao predsezonsku destinaciju već kao zemlju za ljeto, za odmor i more.“, poručila je ministrica turizma i sportaPrema podacima iz sustava, tijekom ove godine gosti iz Rusije ostvarili su oko, odnosnonego tijekom istog razdoblja prošle godine. Riječ je o turistima koji se prema TOMAS istraživanju o stavovima i potrošnji turista, ubrajaju među goste s najvišim prosječnim dnevnim izdacima iznadpo danu.