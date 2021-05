Policijske uprave osječko–baranjske

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U protekla 24 sata na područjuevidentirano jeNa području Osijeka dogodile su se dvije prometne nesreće, a na području Belog Manastira, Našica i Belišća dogodila se po jedna prometna nesreća.U tri prometne nesreće četiri osobe su lako tjelesno ozlijeđene, a jedna osoba je teško tjelesno ozlijeđena. Dvije prometne nesreće za posljedicu su imale materijalnu štetu.U vremenu od 28. do 30. svibnja, na području PU osječko-baranjske u prometu su zaustavljena(29 vozača osobnih automobila i 4 vozača bicikla) kojima je evidentirana nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi.Evidentirano je još, od kojihprekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanje vozilom pod zabranom,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom te 53 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u subotu, 29. ožujka, u 23,30 sati, u, kada je u prometu zaustavljen 27-godišnjak iz Zdenaca. Vozaču osobnog automobila je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjeni prekršaj propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 28. svibnja, u 16,30 sati, u, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Čeminca, upravljao je vozilomte je uslijed neprilagođene brzine kretanja udario u zadnji dio vozila koji se kretao ispred njega. Kako je unazad tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje, vozač je uhićen. Za počinjene prekršaje propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21 500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 28. svibnja, u 20,10 sati, u, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Zoljana, oduzeo je prednost prolaska drugom vozilu te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 0,98 grama po kilogramu. Za počinjene prekršaje propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 13 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 6 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 28. svibnja, u 23 sata, na županijskoj cesti broj 4132 (Vrbica - Kešinci), dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lako tjelesno ozlijeđena. Vozač osobnog automobila,iz Vrbice, nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je sletio s kolnika. Alkotestiranjem je vozaču evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22 300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 29. svibnja, u 5,40 sati u, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lako tjelesno ozlijeđena. Vozač osobnog automobila, 32-godišnjak iz Đakova, nije koristio sigurnosni pojas i oduzeo je prednost prolaska drugom vozilu te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 30 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 29. svibnja, u 10,01 sati na državnoj cesti broj 34 (Petrijevci - Šag), prilikom kontrole prometa zaustavljen je osobni automobil kojim je upravljao 32-godišnjak iz Bocanjevaca. Vozač se kretao osobnim automobilom brzinom od 144 km na sat, van naselja, gdje je brzina ograničena na 70 km na sat. Za počinjeni prekršaj izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.