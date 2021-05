velikog uspjeha

ZETZ-om

NOELLE

Ne laži

energičnoj plesnoj pjesmi

MENART

(Ivan i Miroslav Zečić

Ivan Zečić

Marka Džavića i Domagoja Oklopčića

plesnog studija "Illusion"

Izuzetno me veseli da je publika u kratko vrijeme tako lijepo prihvatila moj novi singl „Ne laži“ koji je odmah ušao na sam vrh top lista i time prati uspjeh mog prethodnog singla. Isto tako se radujem i sa nestrpljenjem očekujem moj skori nastupu na CMC festivalu u Vodicama. Velika pozornica, rasvjeta i brojna publika, biti će dodatni motiv da dam sve od sebe i pokažem se u što boljem svjetlu. Spoj pjesme i plesa nije nešto što se tako često može vidjeti na domaćoj glazbenoj sceni, a to je moj najveći adut. To je nešto po čemu se razlikujem od ostalih izvođača. CMC festival mi je ostao u jako lijepom sjećanju jer se upravo u Vodicama rodila ideja o početku moje pjevačke karijere. Taj slučajan susret sa ZETZ-om totalno je promijenio moj život i donio mi uspjeh o kojem nisam mogla niti sanjati. Pjesma „Halo“ bila je moj prvi singl i odmah je zasjela na 1. mjesto službene nacionalne top liste HR TOP 40. Da taj uspjeh nije bio slučajan, upravo pokazuje pjesma "Ne laži" koja se ponovno nalazi u samom vrhu najemitiranijih pjesama u radijskom eteru. Također, prema aktualnim podacima o radijskom emitiranju, "Ne laži" je trenutno najemitiranija pjesma CMC festivala i to me jako raduje.



Ovom prilikom zahvaljujem se svim dragim ljudima na radijskim postajama koji su nam pružili potporu i pjesmu „Ne laži“ emitirali u tolikom broju. Od srca im veliko hvala na tome! Pjesma „Ne laži“ opisuje stvarnu životnu situaciju u kojoj se našao gotovo svatko od nas i sa kojom se svatko može poistovjetiti. Sjetite se koliko ste puta bili u situaciji da ste svjesni da vas netko laže, a vi se toj osobi to ne usudite reći. Toleriranjem nečijih laži prešutno dajemo poticaj da nas i dalje nastave lagati. Ova je pjesma na neki način poruka svima da ne prelaze preko laži, nego da jasno i otvoreno kažu „Ne laži“.

Tekst: SOLARIS.media

Nakonkoji je postigla sa svojim prvim hit singlom „ Halo “ kojeg je izvela u suradnji sai sa kojim je osvojila vrhove top lista,predstavlja video spot za pjesmu "". I ovaj put radi se osa kojom će se publici predstaviti na CMC festivalu. Zarazna melodija refrena i fraza „ne laži“ koju čujemo ili na koju pomislimo gotovo svakodnevno, na prvu ulaze u uho i teško ih je istjerati iz glave. Potvrda tome je njen ulazak na visoko 4. mjesto nacionalne top liste HRTOP40. Pjesmu objavljuje, a potpisuje autorsko-producentski tim Hit Factory). Za aranžman i modernu pop produkciju zaslužan je(ZETZ).Noelle je, slijedeći svjetske trendove, odlučila svoju glazbu obogatiti zvukom sa kraja devedesetih. Producent i autor pjesme, ZETZ, spojio je taj svima poznati zvuk sa modernim zvukom današnjice. Pjesma „Ne laži“ tako je postala zvučnim vremeplovom koji slušatelje na nekoliko minuta odvodi u vedru prošlost. Video spot za pjesmu "Ne laži" sniman je u prostoru tvornice obuće Borovo. Za koreografiju, kostimografiju i scenarij ponovno se pobrinula sama Noelle. Time je ponovno pokazala svu raskoš i šarolikost njezinog talenta. Rijetki su ljudi koji djeluju na više različitih polja, a istovremeno su uspješni. Svojim emotivnim i energičnim plesnim pokretima Noelle sugestivno dočarava priču pjesme i time pojačava ukupan dojam koji pjesma ostavlja na gledatelje. Spot je sniman u režiji, a u spotu pored Noelle plešu članice njezinog– završila je Noelle.