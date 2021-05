Susreta lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske

Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku

Ria Trdin, Dražen Ferenčina i Miroslav Čabraja

tri nagrade i dva priznanja

Dječji prosudbeni odbor

Pliva patka preko Drave

Gordan Marijanović

povelju HAZU

Dražen Golubić

Teodora Vigato

A evo kako su obrazložili sve dodijeljene nagrade:

Domagoju Garaju

Krešimiru Tomcu

Aleni Petrović

Leu Vukeliću

Nenadu Brkiću

Gordanu Marijanoviću

Ireni Bausović Tomljanović

Dominiku Karakašiću

Silviju Švastu

Petri Cicvarić

Vanji Jovanoviću

Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

Predstava se odlikuje vrlo zanimljivom lutkarskom animacijom u kojoj se propituju mogućnosti tekstualnog predloška po kojem se izvodi lutkarska predstava i granice između dječje igračke i scenske lutke

Na tragu

Flekavac

Tekst i foto: Tatjana Grganović

28. izdanjezatvoreno je dodjelom nagrada u. Stručni ocjenjivački sud u sastavupogledao je 12 predstava u natjecateljskoj konkurenciji i odabrao najbolje u brojnim kategorijama. Dječje kazalište Branka Mihaljevića slavilo je. Naime, nagradu za najbolju predstavu festivala dodijelio nam je, a Stručni ocjenjivački sud samo je potvrdio tu odluku proglasivši svoju odluku:najbolja je predstava u cjelini! Naš glumacdobio je nagradu za najbolju glumu-animaciju za svoju ulogu toj predstavi. Kazalište je zaslužilo iza promicanje hrvatske dramske književnosti na lutkarskoj sceni, a voditelj tehnikepriznanje za dugogodišnji rad u lutkarstvu. Izbornica 28. SLUK-aučinila je odlučivanje o nagradama vrlo zahtjevnim procesom, budući da su gotovo sve predstave bile iznimno kvalitetne i zaslužuju nagrade, rekao je predsjednik Ocjenjivačkog suda Miroslav Čabraja.NAGRADA ZA NAJBOLJE OBLIKOVANJE RASVJETENagrada se dodjeljujeza predstavu Antički underground: laž, istina i mit u izvedbi Kazališta Virovitica. Svjetlo ne samo da označava i prikazuje prostor igre, nego i sudjeluje u istoj te samim time postaje i scenografija sama i tako korespondira s glumcima. I najmanji, do detalja promišljen, svjetlosni trenutak nosi velik emotivni značaj.NAGRADA ZA NAJBOLJU KREACIJU LUTAKA I MASKINagrada se dodjeljujeza predstavu U kažnjeničkoj koloniji u izvedbi Kazališta Virovitica, Teatra Fort Forno i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Lutke Krešimira Tomca ne samo da su likovno dojmljive nego i korespondiraju sa animatorom te uvelike pridonose estetici i etici predstave.NAGRADA ZA NAJBOLJU KOSTIMOGRAFIJUNagrada se dodjeljujeza predstavu Flekavac u izvedbi Gradskog kazališta lutaka Rijeka. Nagrada za kostimografiju lutaka često je podcijenjena te pojava samih lutaka već odaje određenu likovnost te se kazališni kostim sam po sebi podrazumijeva, no u ovoj predstavi to nije slučaj, nego se posvećenost realističnim detaljima ističe u svim segmentima od kolorita, tekstura, proporcija do maštovite kreacije karaktera lika koji animator iznosi vizualnim obilježjima.NAGRADA ZA NAJBOLJU SCENOGRAFIJUNagrada se dodjeljujeza predstavu Kao voda u izvedbi Kazališne družine Pinklec, Čakovec. Decentna paleta boja stapa se s umjetničkim rukopisom bajkovito oblikovanih elemenata . Korespondencija animatora i lutaka te svjetla i kostima sa scenografijom je bajkovita, a sama funkcionalna razigranost scenografije paralelno oslikava emotivnost i toplinu čitave predstave.NAGRADA ZA NAJBOLJU GLAZBUNagrada se dodjeljujeza predstavu Medo Đuro u vrtiću Zagrebačkog kazališta lutaka. Glazba se odlikuje visokom produkcijom koju prate visoki estetski standardi suvremenosti. Glazba je uvelike potpora predstavi i animatorima i kao takva osvaja svojom dopadljivošću.NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMU - ANIMACIJUNagrada se dodjeljujeza inventivnu animaciju u predstavi Pliva patka preko Drave. Gordan svojom animacijom, a i glumačkim umijećem, pokriva veliku lepezu likova koji u brzim promjenama karaktera s lakoćom dolaze do srca gledatelja.NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMU - ANIMACIJUNagrada se dodjeljujeza animaciju u predstavi Caffe Kraljevstvo u izvedbi Kazališta lutaka Zadar. Savršenom preciznošću i iznimnom dramsko-animatorskom suigrom Irena uspijeva udahnuti karakter predmetima s kojima se publika može poistovjetiti.NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMU - ANIMACIJUNagrada se dodjeljujeza animaciju u predstavi Caffe Kraljevstvo. Bez Irene nema Dominika, bez Dominika nema Irene. Taj umjetnički dvojac još jednom nam je potvrdio da dvoje kazališnih partnera, snagom svog umjetničkog izražaja mogu činiti mnogobrojan ansambl.NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMU - ANIMACIJUNagrada se dodjeljujeza animaciju u predstavi Zatočenik kule Bro u izvedbi Gradskog kazališta Požega i predstavi U kažnjeničkoj koloniji u izvedbi Kazališta Virovitica, Teatra Fort Forno i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Silvijo je u dvije različite uloge pokazao izniman animacijski potencijal i na taj način skrenuo pozornost da se na njega ubuduće može i te kako računati u svijetu lutkarske i dramske umjetnosti.NAGRADA ZA NAJBOLJI TEKSTNagrada se dodjeljujeza predstavu Na tragu, u izvedbi Gradskog kazališta „Zorin dom“ Karlovac. Petra je originalnom krimi-pričom uspjela približiti djeci, a i odraslima, probleme i važnosti očuvanja prirode.NAGRADA ZA NAJBOLJU REŽIJUNagrada se dodjeljujeza režiju predstave Caffe Kraljevstvo. Vanja je lutkarski vrlo promišljenim i lucidnim rješenjima, a s minimalnim sredstvima, dočarao esenciju lutkarske umjetnosti.NAGRADA ZA PREDSTAVU U CJELININagrada se dodjeljuje predstavi Pliva patka preko Drave u izvedbiu Osijeku. Kao što je izbornica u obrazloženju rekla : „“.NAGRADA "BRANKO STOJAKOVIĆ" ZA UKUPNU LIKOVNOST PREDSTAVENagrada se dodjeljuje predstaviu izvedbi Gradskog kazališta „Zorin dom“ Karlovac. Scenografija i lutke čine jednu cjelinu kojom se na vrlo kreativan i duhovit način dočarava atmosfera života riječnih dubina, ne samo na ilustrativnoj nego i na metaforičkoj razini.POSEBNA NAGRADA ZA KOLEKTIVNU IGRUNagrada se dodjeljuje predstaviu izvedbi Gradskog kazališta lutaka Rijeka. Predstava Flekavac obiluje kreativnim glumačkim i lutkarskim rješenjima koja na scenu donose točnu, jasnu i preciznu suigru.Nagradu Dječjeg prosudbenog odbora dobila je predstava „Pliva patka preko Drave“ Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića.Na ovogodišnjemu izdanju SLUK-a izvedeno je 12 predstava u natjecateljskoj konkurenciji, 4 u off programu, održane su tri izložbe: lutke-instalacije (AUKOS); Lutkarska luka (Gradskog kazališta lutaka Rijeka) te izložba i okrugli stol posvećen 90. obljetnici rođenja Branka Mihaljevića - "I kad umrem pjevat će Slavonija". Šest dana Osijek je živio za lutkarstvo i s lutkarima iz cijele Hrvatske, a u sklopu SLUK-a održan je i dio festivala Showcase u organizaciji Kazališnog epicentra.Čestitamo svim nagrađenim kolegama i radujemo se novom susretu na 29. SLUK-u u Osijeku već 2023.