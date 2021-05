Parku prirode Kopački rit

otvoreno je novo, najvećim dijelom financirano sredstvima, kojim će se omogućitiposjetitelja i lakši pristup plovilima za razgledavanje parka.Projekt izgradnje pristaništa nau Parku prirode Kopački rit financira se sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11,1 milijun kuna, od čega jefinancirano sredstvima EU fondova, a ostatak nacionalnim sredstvima.Ravnatelj Parka priroderekao je kako projekt značiu posjetiteljsku infrastrukturu, a dovršenjem izgradnje pristaništa na jezeru Sakadaš završen je najzahtjevniji dio projekta.Time se omogućuje da se posjetitelji na što sigurniji način spuste do turističkih brodova, a i samo prometovanje brodova je olakšano, posebno za osobe s posebnim potrebama. Najavio je kako bi izgradnja novog izletničkogtrebala biti završena do kraja rujna, a statistički pokazatelji posljednjih tjedana pokazuju uzlazni trend posjeta, što znači da se polako ali sigurno izlazi iz "".Predstavnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostrekla je da je Fond sufinancirao projekt kroz nacionalnu komponentu iznosom od, što je samo jedan od projekata koje se sufinancira u Kopačkom ritu, poput obnove posjetiteljskih centara uRavnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvojaizrazio je zadovoljstvo što će obnovljeni kompleks dvorca Tikveš biti otvoren do kraja godine, što će biti kruna u ovom investicijskom ciklusu iz EU fondova.Osječko-baranjski županistaknuo je kako se posljednjih godina sustavno i planski ulaže u razvoj turizma, kvalitetu ponude i turističku infrastrukturu, s ciljem da županija postane najjača kontinentalna turistička destinacija., rekao je Anušić.Tekst i foto: Radio Osijek