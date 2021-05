9. ciklusa Otvorenog četvrtka

informacijskim potrebama oboljelih od Alzheimerove bolesti

Sanjica Faletar Tanacković

Kornelija Petr Balog

Silvija Dološić

vrsta demencije

Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji

domaće i strane

GISKO

U četvrtak, 27. svibnja 2021., održano je osmo predavanju u sklopu. Ote problemima s kojima se susreću oni i članovi njihovih obitelji govorile su profesorice s FFOS-a prof. dr. sc.i prof. dr. sc.teiz udruge „Memoria“ Osijek. Predavanje je održano putem Zooma te ga je pratila publika od 20-ak osoba.Alzheimerova je bolest najčešća, progresivna je, neizlječiva i neurodegenerativna. Ona ostavlja teške posljedice, kako na život oboljele osobe tako i na članove njihovih obitelji. Riječ je o bolesti koja je u sve većem porastu. U 2020. u svijetu je bilo 50 milijuna oboljelih, a u Hrvatskoj 90 tisuća (to je oko 2 % populacije). Svakako je potrebno u našem društvu poboljšati odnos prema osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti. Oni moraju biti upoznati sa svojim ljudskim pravima kroz institut informiranog pristanka i anticipirane naredbe (npr. osoba oboljela od te bolesti može sastaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika u slučaju da bude lišena poslovne sposobnosti ili da u trenutku potrebe za donošenjem odluka ne bude sposobna za to, a može u izjavi navesti da ne želi primati određene lijekove, da ne želi da ju se hrani preko sonde, u njoj može unaprijed imenovati skrbnika itd.).Projekt „“, čija je voditeljica bila prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, trajao je do 31. prosinca 2020. i u njemu su sudjelovaleistraživačice iz informacijskog, medicinskog i pravnog područja te dvoje studenata diplomskog sveučilišnog studija Informatologije na FFOS-u. Rezultati projekta pokazuju da ne postoji odgovarajući sustav podrške (zdravstveni, socijalni, informacijski), oboljeli i njihove obitelji vrlo su često diskriminirani i stigmatizirani te imaju brojna pitanja za koja ne znaju kome se obratiti. Jedan je od rezultata projekta i specijalna knjižnična zbirka u-u koja je namijenjena osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i članovima njihovih obitelji. U budućnosti se planira istraživanje, edukacija i senzibilizacija javnosti o toj bolesti (ponajprije knjižničara i studenata informatologije) te uključivanje oboljelih i njihovih obitelji u društveni život zajednice kroz prilagodbu knjižničnih usluga te izradu prilagođenih materijala za čitanje.Nakon predavanja uslijedila je rasprava u koju su se uključili i oni čiji su bližnji oboljeli od te bolesti. Istaknuto je da postoji mnogo problema, pogotovo izvan Zagreba, pa tako na istoku Hrvatske nema smještajnih kapaciteta za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti (pozitivno je što će se u Domu za starije i nemoćne u Osijeku graditi dio za osobe oboljele od te bolesti), nedostaje kontinuirana edukacija stručnjaka koji rade sa starijim osobama, dnevni boravak te osobni asistenti koji pomažu oboljelima i obitelji.Ovim je predavanjem završen deveti ciklus Otvorenog četvrtka. Novi ciklus počinje iduće akademske godine, već u listopadu.Domagoj Kostanjevac, suvoditelj Otvorenog četvrtka