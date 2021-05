Žana Gamoš

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Zamjenica gradonačelnikaposjetila je danaste svim njegovim stanovnicima donijela ono najpotrebnije u ovo doba godine –Tom prigodom Gamoš je istaknula dugogodišnju, izvrsnu suradnju skoja uz svesrdnu potporu Grada Osijeka provodiprema zaštiti napuštenih životinja. Ovim posjetom je zaključena uspješna suradnja Udruge Pobjede i gradske uprave na odlasku.“, izjavila je Gamoš.Predsjednica Udruge Pobjedepotvrdila je dobru suradnju te izrazila nadu kako će se ona nastaviti i ubuduće. „N“, istaknula je Crnoja.Dodala je kako ju posebno raduje što na području Osijekao napuštenim psima, a s njom i broj udomljenih pasa.” već sada prošlu godinu kada smo udomili. Trend raste i nadam se da će sa svijesti rasti i nužnost prevencije, konkretno kastracije. "“, zaključila je Crnoja.Iz Udruge pobjede podsjetili su javnost kako ove subote organiziraju prvu radnu akciju nakon gotovo godinu i pol dana, stoga pozivaju građane da dođuu vremenu između 10 i 19 sati i svojim radom uljepšaju njegov izgled i šetnjama obraduju pse. Na četiri tisuće kvadrata bit će posla za sve:sve kućice u Azilu, obojit će se ograda i naravno prošetat će se što više kerovaca. Veganski chefovi pobrinut će se da nitko ne ostane gladan, a sve što je potrebno ponijeti su stara odjeća i obuća te širom otvoreno srce.“, stoji u najavi radne akcije na FB stranici Udruge.