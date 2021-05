4 godine

Tekst: Vedrana Vasić

Luka ima. No, ima i jednu veliku i otežavajuću životnu okolnost - Luka još uvijekZa liječenje koje bi mu pomoglo da prohoda potrebna su, inače mu prijetiiz Kozarca rođen je s neurorizikom i ima hopertonični i distonični obrazac - dijagnoza koja može dovesti u trajnu paralizu djeteta. Navedena dijagnoza utvrđena mu jenakon rođenja, koja je njegove roditelje bacila u beznađe i očaj. Nakon početnog „“ pitanja, prihvatili su situaciju i shvatili da se to nažalost događa i drugima. Liječenje je bilo, s time da je samo Lukin otac zaposlen u njihovoj obitelji. U početku su pomoć tražili na sve strane, ljudi dobrog srca uključili su se i na taj način uvelike pomogli u dosadašnjim terapijama za malog Luku. Međutim, s vremenom je došlo do potpune financijske iscrpljenosti. Lukini roditelji našli su se doslovce pred zidom s pitanjima iznad glave: „Izvjesni pomaci postoje, no oni su minimalni te je terapije i dalje potrebno provoditi. Borba s ovom bolešću je izuzetno teška, ali Lukina obitelj ne želi stati, želi se i daljeLuka je izuzetno inteligentno dijete velikog srca, zaraznog osmijeha koji s puno ljubavi živi život. Mali anđeo duge plave kose sa samo jednom željom – da prohoda. Da stane na svoje malene nožice, koje će ga voditi kroz život kakav zaslužuje imati. Ništa mu nije teško – sudjeluje u vježbama, igra se i zaigrano smješka, veseli se svakom novom danu.Terapije koje Luka sada treba su one koje se vode pomoću robota. Predviđeno trajanje neurorehabilitacije je 24 tjedna, koji su prema dugogodišnjem iskustvu, potrebni za postizanje optimalnih napredaka. Broj sati terapija za Luku je 25 tjedno, dok je procjena trajanja terapije propisana za 24 tjedna. Ukupan iznos takve terapije od 24 tjedna iznosi. Uz to, potrebna mu je još jedna terapija vertikalizacije, koja godišnje iznosi, čime se ukupni trošak liječenja penje na vrtoglavihI vi možete pomoći ovom malom anđelu da napokon iskorači u svoj život, koji je tek na početku. Uplatom željenog iznosa na, kao i pozivom na humanitarni telefon 060 9006 (cijena po pozivu 6,25 kn, od čega 5 kn ide za akciju), sudjelovat ćete u ovoj hvalevrijednoj akciji za malenog Luku Novaka.