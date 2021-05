Poduzetnički inkubator BIOS

poduzetničke potporne institucije

CB Net

Sašom Lamzom

Poduzetnički inkubator BIOS provodi set edukacija za pojedince i timove iz gaming i kreativne industrije. Zbog čega ste počeli s tim edukacijama i kakav je interes?

Edukacije se provode u sklopu prekograničnog projekta CB Net, jednog od četiri projekta financirana iz EU fondova koje Poduzetnički inkubator BIOS trenutno provodi. Projekt je namijenjen jačanju konkurentnosti tvrtki i pojedinaca u kreativnom sektoru i gaming industriji kroz edukacije, mentoriranja i organiziranje nekoliko hackatona – natjecanja s određenim temama kroz koja će sudionici steći dodatna znanja i iskustva koja su im potrebna za razvoj njihovih proizvoda i usluga.

Kažete da BIOS trenutno provodi četiri projekta?

Da, trenutno smo uključeni u dva prekogranična projekta, CB Net u kojemu je Poduzetnički inkubator BIOS nositelj i CBC Clusters, kojemu je cilj jačanje prekogranične konkurentnosti tvrtki iz područja poljoprivrede i papirno prerađivačke industrije. Osim toga provodimo i projekt „Osnaživanje poduzetničkog sektora informiranjem te povezivanjem poduzetnika unutar Poduzetničkog inkubatora BIOS“ koji je namijenjen informiranju i umrežavanju prvenstveno stanara Inkubatora, ali i drugih poduzetnika, preko digitalnih kanala, kroz radionice i konferencije koje organizira BIOS zajedno sa svojim partnerima. Ove smo godine potpisali i ugovor za projekt „Opremanje hardverskog laboratorija BIOS – Faza 2“ koji se provodi u sklopu poziva Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek i čija je vrijednost 4,2 milijuna kuna. U sklopu projekta planiramo urediti dodatni prostor za proširenje Hardverskog laboratorija, nabaviti novu opremu za pripremu i izradu 3D modela i prototipa i organizirati edukaciju za rad s uređajima.

Kako funkcionira postojeći Hardverski laboratorij?

Hardverski laboratorij opremili smo i pustili u pogon polovinom 2019. godine. Uhodavanje rada, testiranje modela funkcioniranja Laboratorija, kao i dodatne edukacije trajale su do proljeća 2020. godine, a od tada Laboratorij funkcionira kako je i predviđeno, za brzu izradu prototipa i malih serija inovativnih tehnoloških proizvoda. Potražnja za uslugama je prilično dobra, pa se ponekad formira i lista čekanja, a očekujemo da će u budućnosti broj korisnika rasti. Kroz rad Laboratorija u ove dvije godine uočili smo mogućnosti za kvalitetnijim pružanjem usluga našim korisnicima nabavom specifične opreme, aplikacija za pripremu modela, te razdvajanjem određenih procesa kako bi olakšali rad u Laboratoriju i održavanje opreme.

Stigne li BIOS uz redovnu djelatnost samostalno pripremati i provoditi projekte ili za te aktivnosti angažirate vanjske agencije?

Pripremu i provedbu infrastrukturnih i drugih projekata sufinanciranih iz EU fondova, kao i pomoć drugim potpornim institucijama kroz savjetovanje i sudjelovanje u njihovim infrastrukturnim projektima radimo samostalno, vlastitim snagama i znanjem. Poduzetnički inkubator BIOS bio je jedina potporna institucija, uz šest gradova na prvom decentraliziranom natječaju za razvoj poduzetničke i turističke infrastrukture koji je 2007. godine otvoren kroz pretpristupni program Phare2005. Kroz projekt „Tehnološki odjel inkubatora“ izgrađena je i opremljena zgrada od 2000 m2. Nakon toga BIOS je pripremio i proveo još četiri infrastrukturna projekta, te tri prekogranična i dva projekta iz područja učinkovitih ljudskih potencijala. Osim toga, kao partneri ili suradnici sudjelovali smo na dvadesetak uglavnom infrastrukturnih projekata drugih inkubatora i potpornih institucija od Zadra, Biograda na Moru, Gospića, Križevaca, Garešnice, Virovitice i mnogih drugih u kojima smo svojim iskustvom i savjetima pomagali ustroj ili rast tih institucija. Osim toga aktivno smo sudjelovali i u aktivnostima jačanja poduzetničkog okruženja našeg grada i županije kroz pripremu i sudjelovanje u edukacijama, radionicama i konferencijama s našim partnerima – Gradom Osijekom, Centrom za poduzetništvo, udrugom Osijek Software City, Osječko-baranjskom županijom i drugima.

Uz sve to, nismo zanemarili niti svoju redovnu djelatnost, a to je potpora poduzetnicima početnicima i poduzetnicima koji razvijaju tehnološke proizvode i usluge. Možemo reći da imamo odlične rezultate u svojoj redovnoj djelatnosti, jer postotak „preživljavanja“ naših stanara nakon pet godina je, ovisno o djelatnosti, dva do tri puta veći od državnog prosjeka. Do sada je proces inkubiranja prošlo, ili ga prolazi preko 150 stanara, a broj djelatnika stanara povećava se od ulaska do trenutka izlaska prosječno 2,33 puta. Zbog ovih rezultata veliki broj gradova i općina u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske doživljava naš Inkubator kao primjer dobre prakse i obraćaju nam se radi savjeta i suradnje.

Kakvi su planovi za budućnost?

Prostori Inkubatora su 100% popunjeni i zbog toga potencijalni korisnici moraju biti upisani na listu čekanja s koje se pozivaju kada neki od postojećih stanara preraste Inkubator. Zbog toga nam je plan dogradnja prostora i već je izrađen kompletan građevinski projekt dogradnje objekta B, a pripremljena je i dokumentaciju za prijavu projekta na neki od budućih poziva za sufinanciranje iz EU fondova. Također, u suradnji s Gradom, kroz projekt CB Net upravo pripremamo i građevinski projekt dogradnje A objekta. Osim fizičke infrastrukture plan nam je raditi na jačanju kapaciteta poduzetnika iz područja razvoja tehnoloških proizvoda i iz područja kreativnih industrija kroz edukacije, radionice, korištenje opreme i infrastrukture Inkubatora, kao i umrežavanjem s poduzetnicima i potpornim institucijama koje se bave tim djelatnostima u Hrvatskoj i Europi.

Tekst i foto: Osijek031.com

dugi niz godina primjer jekoja svojim aktivnostima i projektima pridonosi stvaranju povoljnog poduzetničkog okruženja. Nedavno je BIOS pozvao sve zainteresirane iz područja kreativnih industrija da se prijave na edukaciju koja se odvija u sklopu projekta. Tim povodom razgovarali smo s direktorom Poduzetničkog inkubatora BIOS,