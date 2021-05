Grad Osijek i ove je godine pravovremeno počeo provoditi tretmane suzbijanja komaraca. Temeljem preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Grad Osijek dosad je proveo 11 larvicidnih tretmana suzbijanja komaraca na površini od 151 hektara. Riječ je o područjima Podravlja, Josipovca, Halaševa, Sarvaša, vikend naselja Karašica i Vinogradske ulice.Večeras slijedi prvi tretman suzbijanja odraslih jedinki sa zemlje, i to na području Nemetina i Vinogradske ulice. Pozivamo, stoga, sugrađane da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu, vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu, te pčelare da zatvore svoje košnice. U slučaju kiše i vjetra, tretmani će se provesti sljedećeg vremenski povoljnog dana.Podsjećamo kako je sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ove godine u Proračunu osigurano 3,1 milijuna kuna za tretmane suzbijanja komaraca. Na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Gradonačelnik Grada Osijeka 25. siječnja 2021. donio je Godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Osijeka za 2021. i Provedbeni plan dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Osijeka za 2021.Uz to, na temelju otvorenog postupka javne nabave, Grad Osijek je za usluge larvicidnih i adulticidnih tretmana, i sa zemlje i iz zraka, sklopio ugovore na dvije godine s najpovoljnijim ponuđačima: Vetam d.o.o. te sa Zajednicom ponuditelja Vetam d.o.o., Asanator d.o.o., Cosmosol d.o.o., Sanitacija Osijek d.d.Inače, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, kao stručna služba i ugovorni partner Grada Osijeka, upravlja sustavom kontrole komaraca u gradu Osijeku i cijeloj Osječko-baranjskoj županiji – od provođenja monitoringa i prebrojavanja komaraca na terenu do njihovog praćenja i izdavanja preporuka za tretmane u cijeloj županiji, ali i praćenja izvođača prilikom provedbe tretmana, te kontrole i utvrđivanja učinkovitosti tretmana.Pravovremeno izdavanje i provođenje preporuka unutar svih jedinica lokalne samouprave učinkovito će svesti problem komaraca na minimalnu razinu. Jedino zajednička suradnja protiv komaraca, inzistiranje na biološkim larvicidnim tretmanima, financiranje iz više izvora i svih proračuna općina i gradova – može osigurati sinergijski učinak i zadovoljavajući rezultat, te očuvanje zelene županije.Tekst: Osijek.hrFoto: Dino Spaić/Foto-arhiv031