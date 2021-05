Nacionalnog stožera

Što nas očekuje?

petak, 28. svibnja

Na današnjoj press konferencijipredstavljeno je veliko popuštanje mjera, nakon dugih šest mjeseci. U zadnja 24 sata testirano je ukupno, a pozitivan nalaz imalo jesu na respiratoru. Nažalost preminula jePopuštanje mjere stupa na snagu u noći s četvrtka na petak.- povećanje broja osoba na javnim okupljanjima s 25 na 100 osoba- javna događanja i okupljanja svih vrsta mogu trajati do 23 sata- s radom počinju sajmovi na otvorenom- otvaraju se zatvoreni dijelovi restorana- barovi poput pivnica, kavana i sl. ako mogu usluživati hranu ili slastice također mogu raditi unutar prostora kao i restorani- rad ugostiteljskih objekata, pekarnica te svečanosti produljuje se s 22 na 23 sata- na pogrebima i ispraćajima više neće biti ograničen broj osoba- ukida se zabrana plesnih škola, otvaraju se igraonice, zabrana treninga ostaje za školske dvorane, a u ostalim prostorima se može održavati- vjerski obredi i kina će biti bez ograničenja broja osoba, već će vrijediti pravilo o broju kvadrata.- ukida se ograničenje od maksimalno 40 posto popunjenosti u javnom prijevozu, obveza korištenja maski i dalje ostaje- dopuštaju se i svadbe na kojima će biti dopušteno 120 uzvanikaKada je riječ o svadbama, one se mogu održavati, ali uz određena pravila. Uzvanici će morati ispunjavati jedan od tri uvjeta: negativan test ili preboljena korona u posljednjih šest mjeseci ili da su cijepljeni s dvije doze. Obavezna je dostava broja gostiju i mjestu održavanja nadležnoj službi civilne zaštite.Mjere stupaju na snagu ui trajat će do sredine lipnja.