“ („We're part of the solution“) slogan je ovogodišnjegkoji se tradicionalno obilježava 22. svibnja te je tim povodom u petak na izletištuodržana aktivnostu sklopu projekta Stara Drava Josipovac 2 čiji je nositelju kojoj su sudjelovala djeca, polaznici starije vrtićke skupine Dječjeg vrtića Josipovac koji su po završetku radionice koju su proveli stručnjaci izprimili potvrde kojima su proglašeni mladi čuvari prirode što ih je posebno razveselilo. Radionici su nazočileiz Dječjeg vrtića Josipovac,iz Javne ustanove za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije,iz Udruge studenata biologije ZOA Osijek te volonteriiz ŠRK Linjak Josipovac.Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi utjecali na povećanje svijesti o važnosti bioraznolikosti u održivom razvoju i skrenuli pozornost na očuvanje bioraznolikosti kao temeljno međunarodno načelo u zaštiti prirode i zajedničku obavezu čovječanstva. Republika Hrvatska se 2003. godine pridružila globalnim nastojanjima za očuvanjem bioraznolikosti i unaprjeđenjem zaštite prirode, kada je Hrvatski sabor 22. svibnja proglasio Danom zaštite prirode u Hrvatskoj. Tajništvo Konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD) je za obilježavanje Međunarodnog dana biološke raznolikosti 2021. godine odabralo slogan „Mi smo dio rješenja“ („We're part of the solution“). To je nastavak prošlogodišnje teme „Naša rješenja su u prirodi“, kojom se htjelo istaknuti da biološka raznolikost ostaje glavni odgovor na nekoliko izazova održivog razvoja. Od rješenja zasnovanih na prirodi koja nam pomažu pri ublažavanju klimatskih promjena, preko rješavanja zdravstvenih problema do omogućavanja sigurnosti hrane i vode te održive egzistencije, bioraznolikost je temelj za izgradnju bolje i sigurnije budućnosti.