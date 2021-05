FK Mladost Kakanj

Premijer lige Bosne i Hercegovine

Amer Hiroš

NK Osijek

Gradskom vrtu

Željezničaru

Goražde

Mladosti

Olimpiku

Doboj-Kakanj

Prije svega, iskoristio bih priliku zahvaliti se svom sada već bivšem klubu Mladost Kakanj, od predsjednika, stručnog stožera i posebno suigrača. Tamo mi je zaista bilo lijepo i drago mi je da momčad ostaje u Ligi. Bio sam desetka i kapetan, a došao sam kod njih na probu i to još iz Prve lige Federacije BiH. Inače, „Željino“ sam dijete, prošao sam na Grbavici mlađe kategorije, nastupio u nekoliko seniorskih prvenstvenih utakmica, čak i u Europi. Kasnije sam krenuo nekim drugim putem, tražeći svoju nogometnu afirmaciju

Odgovara mu način igre Osijeka

sedam golova

Zadovoljan sam svojim učinkom, no više od toga činjenicom da je momčad izborila opstanak. Da, odbio sam dosta ponuda, mogu sada reći da su interes pokazali svi vodeći klubovi u Bosni i Hercegovini, a do mene su dolazile informacije kako me u susjednoj Hrvatskoj prate Osijek, Rijeka i Hajduk.

Bijelo-plave

Čuo sam već na zimu da sam Osječanima „na radaru“. Znam da dolazim u veliki klub, a posebno mi je drago zbog trenera Bjelice i suradnje s njim. I on je bio „desetka“ i to jako dobra, što je meni bitno u smislu onoga što očekujem u novoj sredini. Pratio sam HNL i vidio da utrka za prvaka dugo nije dugo bila tako neizvjesna. Uvjerio sam se u kvalitetu momčadi koja igra napadački nogomet koji meni najviše odgovara. Na kraju smo se dogovorili na obostrano zadovoljstvo. Naravno da priželjkujem uzlet u karijeri, puno očekujem i od sebe i od momčadi. U Osijeku sam prepoznao mentalitet koji, uz sve ostalo, može biti presudan i za osvajanje titule prvaka.

Nenad Bjelica.

Jako smo sretni da smo uspjeli dovesti jednog od najboljih igrača bosansko-hercegovačke lige koji je u odličnim godinama, a bio je i kapetan svoje dosadašnje momčadi, što također govori o njegovim kvalitetama. Igrač je koji može biti vrlo konkretan na krilu ili u sredini terena, iza napadača. Vrlo je nezgodan u igri „jedan na jedan“, sposoban je stvoriti višak, isto tako i u tranziciji može biti opasan kao i na malom prostoru. U svakom slučaju, vrlo interesantan igrač i nadam se da će nam pomoći u nastojanju ostvarenja naših ciljeva i veselimo se njegovom dolasku.

Kapetani jedan od najboljih igrača, 24-godišnjipotpisao je za. Suradnja je dogovorena do ljeta 2024. godine, a ovaj će se krilni napadač, koji je upotrebljiv i u veznom redu, pojaviti una početku priprema za iduću sezonu. Rođeni Sarajlija karijeru je započeo uiz kojega je išao na posudbu uu kojem je odradio i dodatnih 12 mjeseci. U srpnju 2017. je pristupio, da bi godinu i pol kasnije bio posuđen sarajevskom. Tamo je odradio drugi dio sezone i vratio se uu kojem je potvrdio kvalitetu, posebno u ovom prvenstvu., uvodno je rekao Hiroš.Amer je ove sezone postigao, uz dvije asistencija te vrlo dobar ukupan dojam. Znalo se već neko vrijeme kako neće ostati u svom dosadašnjem klubu jer su mu ponude stizale još od zime.Odlučio se zai od sljedećeg ljeta će nositi dres jedinog slavonskog prvoligaša.Opasan i na krilu i u sredini terenaSvoj je komentar na dovođenje Amera Hiroša dao šef stručnog stožera NK Osijek,