Tekst i foto: Osijek031.com

Svi sudionici- poslovnog eventa i vjenčanja, testirani su na covid-19 isu na PCR testu, objavio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite.Ministar zdravstvaocijenio je da optimistični epidemiološki podaci omogućavaju pretpostavke za. Povećava se broj cijepljenih, premašili smoi dosegnulicijepljenih odraslih osoba, a prošlog tjedna je postavljen novi rekord od prekoutrošenih doza.Voditelj Nacionalnog stožera i ministar unutarnjih poslovanajavio je da će idućeg tjedna biti donesena odluka o mogućemepidemioloških mjera budući da postojeće mjere istječu 31. svibnja.Što se tiče broja okupljanja, ograničen je na 25 i to će se povećati na oko. Što se tiče ugostiteljskih objekata, vjerojatno će se ponovnozatvoreni dijelovi restorana što će pratiti povećanje broja ljudi koji mogu dolaziti na. Popuštanje će se odnositi i nai nana otvorenom, no ostat će. Radno vrijeme produžit će se do 23 sata. U planu je omogućiti održavanjei drugih svečanosti, ali neće se sve odjednom popustiti i nekih masovnih okupljanja još uvijek neće biti.Vezano uz, o čemu je prije nekoliko dana donesena odluka na razini EU-a, Božinović je istaknuo da Hrvatska kao turistička zemlja imada se one što prije počnu primjenjivati. Naglasio je kako covid putovnice nisu samo putni dokumenti već i potvrde koje mogu na vjerodostojan način posvjedočiti da je osoba cijepljena, testirana ili preboljela bolest.Inače, covid putovnice bile su najavljene za 1. lipnja, a novi je datum. Razlog za odgodu su “tehnikalije” – uvezivanje tri vrste podataka i osiguranje da će se oni moći razmjenjivati među državama.A na pitanje kada ćemo konačno moći skinuti maske, epidemiolog i član Vladinog Znanstvenog savjetaizjavio je kako se nada da će to biti već ovog. Iz njegovih usta u božje uši...