Andrej Plenković

Tramišak

Butkovića i Medveda

125 milijuna kuna

izgradnju budućeg podvožnjaka na Čepinskoj i nabavu novih gradskih autobusa

Slavoniji, Baranja i Srijem

dvije regije

rastu

Europske unije

50 i 55 posto

Ivan Vrkić

Predsjednik Vlade Republike Hrvatskedanas je uz ministricute ministrei predstavnike lokalne vlasti bio na potpisivanju dvaju ugovora vrijednihRiječ je o ugovorima za. Sve je to dio okvira projektavrijednog 18 i pol milijardi kuna. Predsjednik Vlade Plenković je podsjetio kako je do kraja 2020. Hrvatska je bila podijeljena na, kontinentalnu i jadransku, a potpore koje je država mogla dati poduzetnicima iznosile su maksimalno 25 posto ukupne investicije. Od 1. siječnja iduće godine državne potpore u postocima. Tako se one u panonskoj i regiji sjeverne Hrvatske dižu s 25 posto na 50 posto dok u jadranskoj Hrvatskoj idu s 25 na 40 posto, a u Gradu Zagrebu s 25 na 35 posto. Intenzitet potpora dizat će se dodatno za 10 postotnih bodova kada je riječ i srednjim i malim poduzetnicima. Odnosno, ono što je za velike 50 posto, za srednje je 60, a za male i do 70 posto.Govoreći o takozvanim kovid putovnicama, predsjednik Vlade Plenković je rekao kako će do 1. srpnja sve države, pa tako i Hrvatska, koristiti sustav koji će omogućiti provjeru putnika koji su cijepljeni ili su preboljeli koronavirus. Oni će bez ograničenja moći putovati pa i u Hrvatsku, što je, naglasio je Plenković, izuzetno važno za hrvatski turizam.Govoreći i procijepljenosti stanovništva Plenković je rekao kako će Hrvatska sigurno dostići cilj izmeđuprocijepljene drasle populacij do 30. lipnja. Na potpisivanju ugovora za podvožnjak i nove autobuse bio je i gradonačelnik