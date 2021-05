kišno proljeće

Tekst: Osijek031.com

Foto: Dražen Jakabfi/Foto-arhiv031

Iznimnona našem području predstavlja potencijalnoza naše građane u kontekstui mnogi se Osječani već pitaju: hoćemo li i ove godine imati invaziju komaraca kao 2019., izvještava Dnevnik Osječke TV Ono što jejest to da je kišno proljeće, a tamo gdje su vode stajaćice tu su iza scenarij iz noćne more svakog Osječanina –Ipak, nadležne službe već su, barem onoliko koliko je u njihovoj moći. Prema riječima, voditelja Službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju NZJZ-a, obavlja se neprekidni monitoring, prati se situacija i do sada ove godine su za područje Osijeka izdali tri preporuke zakoji su i odrađeni.Osim za grad Osijek, preporuke su izdane i za općinegdje su također već pronađene ličinke. To su jedinice lokalne samouprave s velikom količinom poplavnih područja gdje je vodostaj Dunava značajno porastao, rijeka se izlila i prepunila ta šumska područja.Sezona komaraca još, a neće barem naredna dva tjedna, koliko je potrebno da se nakon obilnih oborina i toplijeg vremena iz ličinki izlegu komarci. Naime, vodostaji Dunava i Drave su u porastu, Dunav je prešao razinu od 300 cm i krenuo je puniti Kopački rit. Ličinke tamo još nisu uočene, no voda se podiže i kroz nekih 15-ak dana može se očekivati pojava odraslih komaraca koji će onda, po već ustaljenom „“, posjetiti i Osijek. Radi se o tzv. poplavnim komarcima s kojima se građani Osijeka, ali i nadležne službe bore svake godine.Za sada je rano prognozirati očekuje li nas crni scenarij kao 2019. ili ne, no podsjećamo da i građani mogu dati svoj obol smanjenju broja komaraca isušivanjem stajaćih voda iz svojih dvorišta i okućnica.