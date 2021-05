Međunarodnog dana obitelji

dom, ljubav, briga i razumijevanje

udomiteljske obitelji za djecu

podrške i potpore

Učini pravu stvar za dječji osmijeh

zanemarivana, zlostavljana i bez roditeljske brige

uvjete za život, rast i razvoj

različiti

tragična i bolna iskustva

Kako i zašto ste postali udomitelji?

19, 10, 8, 9 ili 3

Što je najljepše kod bavljenja udomiteljstvom?

Vrijeme u kojem živimo, vrijeme je društvenih mreža, vrijeme bez bliskosti i međusobnog razumijevanja. Vrijeme u udomiteljskim obiteljima teče drugačije, jer nama ne trebaju internet prijatelji, mi imamo male pridošle ukućane, koji sa sobom donose životnu priču. Tekstovi tih priča nisu lijepi, tužni su, žalosni su, to su tekstovi spuštena pogleda. Pitate nas što je najljepše, mi bi rekli kod pružanja udomiteljstva, najljepše je kad kroz neko vrijeme tekst priče poprima drugu notu, gdje nema mjesta tuzi i žalosti.



Vraćen osmjeh i siguran pogled u oči najbolje je kod pružanja udomiteljstva, jer znamo da smo djetetu vratili sigurnost i osjećaj važnosti, a samim time otvorili smo mogućnost za bolje sutra.

Koje su vaše snage?

Obično u obitelji jedan član se vodi kao udomitelj. Mi držimo da su svi ukućani uključeni u proces prilagodbe i prihvaćanja djeteta u novom okruženju, zato kažemo da je naša snaga u vjeri i našoj obitelji. Čovjek je snažan koliko mu je obitelj snažna. Iznad svega snagu daje pružena ručica prije no što je mi pružimo, pozitivna ocjena u školi, san bez trzaja.

Koji je najveći izazov s kojim ste se susreli otkako se bavite udomiteljstvom i kako ste ga riješili?

Svaki novi susret, svaki novi tužni pogled izazov je.



Mi smo svi obiteljski ljudi i manje više prošli smo dosta toga kroz život. Naši životni izazovi su nemjerljivi, usudimo se reći i pomalo smiješni što smo sve zvali izazovima. U naše domove dolaze emotivno i duševno povrijeđena djeca. Doprijeti do tog djeteta, vratiti ga u normalan obiteljski život je uistinu životni izazov. Prihvatili smo udomiteljstvo, prihvatili smo se brinuti o djeci tako da niti jedan posebno ne želimo izdvojiti, jer je svaki za sebe jednako važan.

Jednom riječju udomiteljstvo je izazov života.

Tko i što vam pomaže?

U kvalitetnoj prilagodbi i prihvaćanju djeteta nas, kao nove obitelji kako smo već rekli najbitnija je obitelj.

Kako udomitelji mogu jedni drugima biti podrška?

Uz obitelj najjača potpora je udomitelj udomitelju. Zašto? Jednostavno zato što se susrećemo s istom tugom, istom boli i istom žarkom željom da ustrajemo u pomoći pridošloj dječici. Mi kao udruga u svakom pogledu jedni drugima pomažemo i želimo da svi uspijemo u naumu, jer samo zato i postojimo.

Što bi poručili ljudima /obiteljima koje razmišljaju da postanu udomiteljska obitelj?

Jedina stvar koju bi poručili je otvorite srce, utrite put i otvorite širom vrata svoga doma, jer oni su tu, oni čekaju vaš osmijeh, vaš stisak ruke, vašu toplu čokoladu pred spavanje.

strpljivo čekaju

Centru za socijalnu skrb

Učinite pravu stvar za dječji osmijeh!

Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Centrom za socijalnu skrb Vinkovci i Centrom za socijalnu skrb Virovitica

Učini pravu stvar za dječji osmijeh podrška udomiteljskim obiteljima (faza II) trogodišnji je program financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi ga Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci i Centrom za socijalnu skrb Virovitica