Pred nama je 12. izdanje Svjetskog kupa u sportskoj gimnastici DBRO World Cup Osije na kojoj će nastupiti veliki broj vrhunskih gimnastičara i gimnastičarki jer ovo je jedno od važnih natjecanja prije Olimpijskih igara u Tokiju gdje će sportaši testirati svoju formu. Naravno, tu će biti i hrvatski najbolji predstavnici. Od natjecateljica, natjecat će se naša olimpijka Ana Đerek, zatim Sara Šulekić, Christina Zwicker, Tijana Korent, a od natjecatelja, predvođeni našim olimpijcem Tinom Srbićem, bit će tu i Robert Seligman, Filip Ude, Aurel Benović i Filip Boroša. Prošle godine ovo natjecanje nažalost moralo se otkazati zbog pandemije, ali evo već ove godine očekuje se dolazak preko 150 vrhunskih sportaša što pokazuje da su se zaželjeli natjecanja, da vole ovo natjecanje, da vole doći u Osijek, u Hrvatsku i vjerujemo da će se i ove godine sjajno osjećati ovdje.

U ovom trenutku imamo veći broj zemalja koje su potvrdile dolazak nego što je to bio slučaj na zadnjem izdanju eventa 2019. godine što nas izuzetno veseli i daje nam dodatni vjetar u leđa u zadnjim tjednima organizacije. Državljanima trećih zemalja je kompliciraniji put do Osijeka nego primjerice Europljanima, ali nadamo se da će generalno mjere popustiti - ukoliko se pokaže dodatni interes rado ćemo, uz suglasnost FIG-e, uvažiti i zakašnjele prijave. Ovim putem želimo zahvaliti svim Partnerima koji su ponovno stali uz DOBRO World Cup Osijek i još jednom pozivam sve ljubitelje gimnastike da gledaju finale 12. i 13. lipnja, Svjetski kup u Osijeku na Hrvatskoj televiziji.

Iako prošle godine nije održan event zbog pandemije izazvane širenjem virusa COVID - 19, ove godine sve naznake upućuju da ćemo imati sjajno natjecanje ovdje u Osijeku i to nas izuzetno veseli. Pratit ćemo sve epidemiološke mjere i standarde zbog sigurnosti svih uključenih. Također, nadamo se da će epidemiološka situacija dozvoliti da imamo gledatelje u dvorani jer to je ono što „nosi“ u finalnim nastupima i naše predstavnike, ali i sve ostale natjecatelje, ali ako to ne bude moguće, prijenos finala svakako će se moći pratiti na HRT-u. Svi su nestrpljivi i uistinu se veselimo ovogodišnjem, dvanaestom izdanju, DOBRO World Cupa!

Tekst i foto: Gimnastičko društvo Osijek - Žito

Nešto manje od mjesec dana ostalo je do dvanaestog izdanjana koji su i ove godine prijavljeniiz cijele Europe i svijeta. Finale natjecanja održat će seu dvorani, a prijenos će se moći pratiti u direktnom prijenosu naPripreme za DOBRO World Cup u punom su jeku i iako je sama organizacija nešto drugačija od prošlogodišnjih zbog, Osijek će i ove godine ugostiti. Očekuje se nastup prekoFederacija što pokazuje da su sportaši željni nastupati na sportskim eventima najvišeg ranga.Brojna sportska natjecanjasu tijekom prošle i ove godine pa su mnogi sportaši ostali uskraćeni za testiranje svoje forme, stoga realizacija ovogodišnjeg DOBRO World Cup predstavlja odličnu priliku zaprije Igara u Tokiju., predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, raduje se po prvi put u ulozi čelnog čovjeka hrvatske gimnastike dočekati brojne gimnastičke delegacije i poželjeti im sportsku sreću.Epidemiološka situacija u Hrvatskoj i svijetu pomalo se smiruje pa je odlična informacija da će DOBRO World Cup u Osijeku uspješno ugostiti mnogobrojne delegacije iz Europe i svijeta. Za, direktora natjecanja i svojevrsnog domaćina osječke etape FIG Svjetskog kupa, to je znak da se sportski svijet pomalo vraća u normalu.“, na samom kraju istaknuo je Mario Vukoja, sportski direktor eventa.Organizatori natjecanja, Hrvatski gimnastički savez zajedno suoči 12. izdanja DOBRO World Cupa veliku potporu dobili su odSve informacije o eventu možete pronaći na službenoj stranici , a vi budite spremni za gimnastički spektakl sredinom lipnja DOBRO World Cup Osijek!