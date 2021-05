baranjskom Planinom

[Foto: Josipa Glavurdić]

Tekst: Udruga Karašicka Republika

Jedinstvena edukativno-rekreativna šetnja prekrasnomzahvaljujući zanimljivom prikazu crtica iz baranjske prošlosti dobila je sasvimSreća prati hrabre poznata je uzrečica koja se potvrdila i ove subote 15. svibnja kada organizatori iznisu odustali od planiranogunatoč potencijalnoj kiši, a priroda je to vratila s. Ovo landranje imalo je prefiks“ jer je na meniju bilojelo baranjske šokadije –, koji se nažalost ne može kušati niti u jednom baranjskom restoranu. Na jednak način kao što suvladale prije dolaska tambure, tako je i ovčji paprikaš bio nezaobilaznodok čobanac još nije niti postojao! Nije samo ovčji paprikaš bio razlog zbog čega je ovo landranje bilo „de luxe“, već su na šetnji baranjskom Planinom storytellingom uprizorene crtice iz baranjske povijesti. C, gajdaš u žitu, buša u surduku, Turski šator na turskom putu, vino iz male vinske čaše, traktor proza... samo su neka od iznenađenja koja su blago rečeno raspametili sve one koji su landrali.– kaže, organizator Lessinga.Naravno da je i ovaj Lessing bio posvećen interakciji, tj. uživanju u praporu s naglaskom na upoznavanje vijugavih surduka i stotina vinskih podruma od, Kraljica,. Posebnu draž uvijek daju čitanja putopisa„in situ“ – u prostoru u kojem su nastali čime se stvara potpuni dojam svih osjetila. A Baranja je upravo najljepša u proljeće, kada se priroda budi, a zelena polja žita i ječma plešu u interakciji s oblacima. Landranje baranjskom Planinom podržavaju Općina Draž, Općina Kneževi Vinogradi i Osječko-baranjska županija.nastavlja s organiziranjemi spajanju Slavonije i Baranje. Već u. u okviru Međunarodnog dana Karašice , u Batini na ušću Karašice u Dunav, u suradnji sodržat će se radionica izrade splava od prirodnih materijala, dok dan poslije iz Belišća preko Valpova i Petrijevaca do ušća Karašice u Dravu vozi se biciklijada „“.