U vremenu, na područjuu prometu je zaustavljenokoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi (15 vozača osobnih automobila, 11 vozača bicikla i 1 vozač teretnog automobila).U navedenom periodu osim alkohola evidentirano je jošod kojih: 61 prekršaj prekoračenja brzine kretanja, 32 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 18 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 prekršaj upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanje pod zabranom, 4 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, 1 odbijanje ispitivanje na prisutnost alkohola u krvi vozača, 1 odbijanje ispitivanja na prisutnost droga u organizmu vozača i 69 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 14. svibnja, u 20,45 sati, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen biciklist 35-godišnjak iz Vučjaka Feričanačkog. Vozaču bicikla evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Jučer, 16. svibnja, u 00,25 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljao 26-godišnjak iz Jelisavca. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.Istoga dana, u 3,30 sati, u, u Osijeku, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljao 20-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.Dana 16. svibnja, u 20,21 sati, na državnoj cesti broj 2 (), u prekoračenju brzine kretanja vozila zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljao 62-godišnjak iz Bijelog Brda. Vozač se kretao brzinom od, van naselja, gdje je brzina ograničena naZa počinjeni prekršaj izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5 000 kuna te zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.