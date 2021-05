Međunarodni atletski miting „Dinamo-Zrinjevac 2021

Atletski klub „Slavonija-Žito“

Dominik Škorjanc

juniorsko Prvenstvo Europe

Ivan Horvat

sigurnu pobjedu

Mia Wild

Prvenstvo Balkana

Saša Šešum

Luka Jakobović

Karla Milinković,

Lovro Nedeljković.

Borna Cik

Ostali rezultati predstavnika AK „Slavonija-Žito“:

Melani Bosić

Mia Wild

Franko Salaj

Tekst i foto: AK Slavonija Žito

Jučer (15. svibnja 2021. g.) je u Zagrebu održan“, au Osijek donosi vrijedne rezultate., koji si je prošlotjednim nastupu na Mitingu „AK Slavonija-Žito“, zahvaljujući disciplini 400m prepone osigurao „kartu“ zaistrčavši normu (53,50), samo tjedan dana kasnije, upravo na ovom Mitingu, nastupa u utrci na 400m i tu potvrđuje odličnu formu: rezultatom 48,12 ostvario je još jednu normu za Europsko prvenstvo. Ne treba zanemariti činjenicu da je Škorjanc, iako junior, u apsolutnom poretku ostvario četvrti plasman, dok je, od hrvatskih trkača, od njega brži bio jedino 9 godina stariji senior. Srušio je osobni, ali i klupski rekord star punih 15 godina.Još jedan bodovno jak rezultat ostvario je, najbolji hrvatski skakač s motkom. Horvat je uvjerljivim nastupom svojoj karijeri pripisao još jednu, zahvaljujući preskočenih 5,40m. Valja istaknuti da je njegov rezultat ujedno i bodovno najbolje rangirani rezultat Mitinga u muškoj konkurenciji.Kadetkinjatrčala je svoju „standardnu“ disciplinu, 100m prepone, ali s „nestandardnom“ visinom prepona za jednu kadetkinju. Naime, nakon što je, prije samo tjedan dana, ostvarila normu zau istoj disciplini, no s visinom prepona za mlađe juniorke, trenerpostavio joj je novi izazov – seniorsku visinu prepona. Odgovorila mu je srebrnom medaljom, ali i novim osobnim rekordom. Štoviše, srušila je i klupski rekord star punih 35 godina i on sada iznosi 14,49.Još jedan odličan rezultat ostvario jeu utrci na 100m: osvojio je brončanu medalju zahvaljujući rezultatu 11,03. Među 49 trkača u toj disciplini, bolji je od njega među hrvatskim predstavnicima bio jedino osam godina stariji konkurent iz Zagreba.Seniorska klupska rekorderka u bacanju kladiva,u Osijek se vratila s brončanom medaljom oko vrata. Od 6 hitaca, koliko ih je Karla imala, najdalji je bio onaj bačen u posljednjoj, šestoj seriji (46,37m). Od hrvatskih predstavnica, ispred nje je bila jedino 5 godina starija bacačica, no valja istaknuti da se Karla natjecala s predstavnicom iz Venezuele, u atletskom svijetu poznatom po dobrih rezultatima, stoga joj ovo natjecanje, uz medalju, donosi i bogato iskustvo.Na korak do medalje ostao je najbolji dugoprugaš AK „Slavonija-Žito“,U utrci na 3000m ostvaruje vrijeme 8:38,24 te biva treći najbolji hrvatski predstavnik na Mitingu.Istu sudbinu dijeli i skakač s motkomkoji preskače istu visinu kao trećeplasirani (4,60m), no veći broj pokušaja ga je ipak smjestio na korak do postolja., 100m, 6. mjesto, 12,44, 100m, 9. mjesto, 11,67, 100m, 11. mjesto, 11,32