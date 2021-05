četiri prometne nesreće

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U proteklih tjedan dana dogodile su ses poginulim osobama u kojima su poginulaosobnih automobila tena motociklu.Osim toga, pred nama su i dalje, u kojima kolnik može biti, zbog čega je i prianjanje pneumatika na podlogu znatno otežano, produžuje se zaustavni put prilikom kočenja, odnosno na takvom kolniku vrlo lako može doći od gubitka kontrole nad vozilom i slijetanja vozila s kolnika ili prelaska na dio kolnika za suprotni smjer i sudara s nadolazećim vozilima.Iz policije upozoravaju vozače da brzinu kretanja vozilavremenskim prilikama i uvjetima na cesti, te najavljuju da će policija i ovog vikenda, ali i kontinuirano do kraja godine nastaviti s poduzimanjemusmjerenih na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaje vozača mopeda i motocikala te prema ponavljačima teških prometnih prekršaja - recidivistima. U poduzimanje aktivnosti biti će uključen maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za nadzor brzine, testeri za droge, uređaji za automatsko očitavanje registarskih pločica i dr.U prvagodine, u prometnim nesrećama smrtno je stradalo, što je 1 osoba ili 1,4% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (69 poginulih osoba).Dominantan razlog smrtnog stradavanja u prometnim nesrećama su upravljanje vozilom nepropisnom, znatno većom brzinom od dopuštene, kao i kretanje brzinom neprimjerenom uvjetima na kolniku (kiša, mokar kolnik, zavoj, smanjena vidljivost, noć, magla), dok se prema vrstama nesreća radilo o slijetanju s kolnika i prelasku na suprotnu stranu kolnika te sudarima s vozilima koja su dolazila iz tog smjera.Za istaknuti je i zabrinjavajući podatak o nekorištenju sigurnosnog pojasa kod osoba koje su preminule od posljedica prometne nesreće. Naime, od 126 osoba koje su poginule u osobnim automobilima tijekom 2020. godine, njih 60 ili 47,6%, odnosno skoro polovica nije koristila sigurnosni pojas.Kako su jedan dio nesreća sa smrtnim stradavanjem, skrivile mlade osobe poseban apel upućujemo roditeljima da djeci ne omogućavaju dostupnost upravljanja vozilom prije nego što su položila vozački ispit, upravljanje vozilom ukoliko imaju saznanja o konzumaciji alkoholnih pića te da prije povjeravanja vlastitog vozila na upravljanje mladoj osobi, temeljem životnog i prometnog iskustva ukažu na sigurno, ali i odgovorno sudjelovanje u prometu.Vozači i putnici motocikala i mopeda često su žrtve drugih nesavjesnih vozača ostalih motornih vozila, koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Međutim, često zbog svog neodgovornog ponašanja i grubog kršenja prometnih propisa i sami motociklisti sudjeluju u teškim prometnim nesrećama, gdje u sudarima s drugim vozilima, izlijetanjima s ceste ili naletima na objekte uz cestu, smrtno stradavaju ili zadobivaju teške tjelesne ozljede.Jedan dio pješaka i biciklista i dalje ne poštuje zakonske propise, zbog čega su teško vidljivi vozačima drugih vozila, koji pritom nalijeću na njih, što ponekad završava i smrtnim stradavanjem. Stoga podsjećamo na odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima je propisano da:- pješak, koji se kreće kolnikom, dužan je noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, biti označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom,- vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom,- za nepoštivanje navedenih odredbi propisana je kazna u iznosu od 300,00 kuna.Bicikliste dodatno upozoravamo kako je citiranim Zakonom propisano da od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora bitinajmanje jednona prednjoj strani i jednona stražnjoj strani bicikla. U protivnom, vozač bicikla će se kaznit novčanom kaznom u iznosu odVozače upozoravamo da prilikom vožnje budu maksimalno koncentrirani na promet koji ih okružuje; ne koriste mobitel tijekom vožnje (zakonski je propisano da se ne smije koristiti bez uređaja koji omogućava njegovo korištenje bez upotrebe ruku); da voze na dovoljnom razmaku u odnosu na vozilo koje se kreće ispred njih; da poštuju dopuštena ograničenja brzine, odnosno prilagode brzinu stanju kolnika i osobinama ceste (noć, magla, kiša, snijeg, poledica, zavoj, uspon, pad kolnika i dr.); da ne ulaze u opasna pretjecanja na kratkim dijelovima cesta i na mjestima gdje preglednost nije dovoljna, odnosno na mjestima gdje je to zabranjeno.Vozačima traktora, ali i drugih radnih strojeva, poruka je da ne izlaze na kolnik s tehnički neispravnim i neosvijetljenim vozilima, osobama u automobilima da obavezno koriste sigurnosni pojas, a na mopedima i motociklima zaštitnu kacigu.- Vožnja pod utjecajem alkohola- Kako unatoč svim apelima, jedan dio vozača i dalje sjeda za upravljač vozila nakon konzumacije alkoholnih pića, još jednom upozoravamo da to ne čine, jer u današnje vrijeme brojnih alternativa poput javnog prijevoza i taksi službi, za to nema opravdanja. U tom smislu i policija će prema takvim vozačima, koji imaju nedopuštenu koncentraciju alkohola u krvi, imati nultu toleranciju na razloge vožnje pod utjecajem alkohola.- vodite računa o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravljate, posebice, stanju i ispravnosti pneumatika,- brzinu kretanja vozila prilagodite stanju i uvjetima na cesti,- poštujte ograničenja brzine kretanja vozila (propisana Zakonom ili postavljenim prometnim znacima, uključujući pritom i ograničenja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji),- ne konzumirajte alkoholna pića prije i za vrijeme vožnje,- ne koristite mobitel tijekom vožnje,- koristite sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima u vozilu,- pobrinite se za adekvatan smještaj djece u vozilu,- bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizična pretjecanja,- pješačkim prijelazima približavajte se smanjenom brzinom i povećanim oprezom,- prilikom vožnje u kolonama držite dovoljan razmak između vozila,- ako se kao pješak krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću. Zakonska obaveza je da ako se krećete kolnikom morate biti označeni nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom,- biciklisti, budite propisno označeni, zakonska obaveza je da noću i danju u uvjetima smanjene vidljivosti budete označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom.- prije vožnje očistiti vizir, staviti zaštitnu kacigu i pravilno je zategnuti,- uz zaštitnu kacigu, koristiti i drugu zaštitnu opremu (jakna, hlače, štitnici, čizme i rukavice),- zbog ionako manje, a samim time i teže uočljive siluete na cesti, preporuka je da nose svjetliju odjeću i kacigu, „življih“ boja, odnosno s reflektirajućim detaljima,- provjeriti tlak u gumama,- upaliti dnevno ili kratko svjetlo,- ne upravljati pod utjecajem alkohola ili droga,- poštivati dopuštena ograničenja brzine,- prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste),- prilikom vožnje u skupini, voziti u slijedu jedan iza drugoga,- voziti sredinom prometnog traka, a ne uz središnji dio kolnika, jer je to za vozače ostalih vozila mrtvi kut (iznimka je samo situacija kada se kreće kolnikom koji ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, gdje se moped tada treba kretati što bliže desnom rubu kolnika),- prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknuti se dovoljno od središnje crte (jer se vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju glava vozača može nalaziti čak do 1 metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera),- ne voziti slalom između vozila,- izbjegavati vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i sl., posebice u zavojima,- kontrolirati svoje ponašanje i strast za vožnju te ne ispitivati mogućnosti svog mopeda ili motocikla u prometu na cestama,- predviđati poteze vozača (drugih) automobila,- voziti se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe,- poduzeti i sve drugo što je u njihovoj moći da budu sigurni u prometu.