Crni labud

Povijest je u krivu

Otisak Atlantide

13 stvari koje nemaju smisla

Polje

Tekst: Dino Radmilović, mag. informatologije

ili ipak? Oduvijek smo pokušavali. Neki su od nas sklonipristupima, dok se drugi držečinjenica. Danas aktualnije nego ikada, u nastavku predstavljamo knjige koje suautora Nassima Nicholasa Taleba koji je godinama proučavao kako se zavaravamo misleći da znamo više nego što zapravo znamo, ponajviše zato što smo stvorili svijet koji više ne razumijemo. S neočekivanim pojavama u Eks-tremistanu (da, tako se zove naš današnji svijet) stvari stoje tako da malo što možemo objasniti Gaussovom krivuljom. Pobjednik uzima sve, lomovi gramzivih sustava burzi, banaka i investicijskih fondova dramatično ulječu na živote golemog broja ljudi… … a ima toga još. I to su Crni labudovi. Nije ih lako predvidjeti, ali nije ni posve nemoguće. Iako vam to kažu na ovitku mnogih knjiga, ova, o kojoj se priča od Kanade do Kamčatke i koja je prilično naljutila statističare u svih tridesetak zemalja u kojima je prevedena, doista će promijeniti vaš pogled na svijet – i to ponajprije zato što nitko od nas ne želi biti puran. Što je to: 1) nepredvidljivo je, 2) ima ozbiljne posljedice, 3) nakon što se dogodi, obično možemo smisliti objašnjenje koje ga čini predvidljivijim i manje nasumičnim? To je Crni labud.Nova otkrića o drevnim tajnama i misterijima donosi vam Erich von Daniken u knjizi. Intrigantno djelo poznatog istraživača tajni i misterija starih kultura čije su knjige prodane u više od 63 milijuna primjeraka! Nakon proučavanja stotina drevnih zapisa i svetih mjesta, u knjizi Povijest je u krivu Däniken izlaže nove tvrdnje o svemu što su nas stoljećima uvjeravali da je istinito. Njegova saznanja provociraju, intrigiraju i postavljaju drska pitanja na koja se rijetki usuđuju odgovoriti. Mnogima su poznate njegove tvrdnje o našem izvanzemaljskom podrijetlu, kao i o tome da su bogovi u koje vjerujemo zapravo izvanzemaljci, za što dokaze nalazi u svetim knjigama svih svjetskih religija. Däniken hrabro preispituje uobičajene interpretacije naših svetih knjiga, ali i onoga što vjerujemo o povijesti. U ovoj se knjizi obračunava s neistomišljenicima te iznosi nove dokaze za svoje kontroverzne teorije koje su u međuvremenu postale dio popularne kulture.Rand Flem-Ath i Colin Wilson u knjizina temelju alternativnih pristupa povijesti dolaze do zaključka da je ljudska civilizacija stara gotovo stotinu tisuća godina. Proučavanje najsvetijih religijskih mjesta europske, azijske i američke kulture dovodi ih do začuđujućih otkrića o podrijetlu drevnih kultura i utjecaju koji su izvršili na povijest ljudskog roda. Kombinirajući terenski rad i proučavanje dosad nepoznatih tekstova, autori dolaze do spoznaje o postojanju napredne civilizacije Atlantide čije je znanje o svijetu bilo mnogo veće nego što to suvremena znanost želi priznati. Američki znanstvenik Charles Hapgood uvjeravao je 1982. g. mladog knjižničara Rand Flem-Atha u nešto čudesno; da je civilizacija stara gotovo 100 000 godina, a on ima za to dokaze. No, prije nego što je uspio dokazati te neobične tvrdnje, Hapgood je tragično stradao u automobilskoj nesreći. Zajedno s Colinom Wilsonom, Flem-Ath je počeo istraživati istinitost izjave američkog znanstvenika. Njihovo proučavanje najsvetijih mjesta na svijetu – Stonehengea, Velikih piramida, Machu Picchua i mnogih drugih mjesta, dovelo ih je do začuđujućih otkrića. Te spomenike nije gradilo stanovništvo zbog svojih lokalnih potreba, već su oni činili čvrst geometrijski model koji je zauzvrat dao naslutiti postojanje drevne napredne civilizacije, koja je postojala prije nego što je potop razorio Atlantidu, a čije je znanje o svijetu bilo mnogo šire nego što se prije moglo i zamisliti. Čak i danas ima eksperimentalnih rezultata koje najveći znanstveni geniji ne mogu ni objasniti ni opovrgnuti. U prošlosti su slične anomalije drastično mijenjale naš svijet: u 16. stoljeću, skup nebeskih nepravilnosti razotkrio je Koperniku da se Zemlja vrti oko Sunca, a ne obratno.U knjizifizičar Michael Brooks govori o trinaest suvremenih anomalija koje se preobražavaju u otkrića sutrašnjice. Gdje je 96% svemira? Jesu li NASA-ini znanstvenici već našli dokaze za život na Marsu? Ako nijedno istraživanje nikad nije uspjelo nepobitno pokazati da placebo-efekt djeluje, zašto je taj efekt danas jedan od glavnih oslonaca medicine? Je li signal iz svemira 1977. bio poruka izvanzemaljske civilizacije? Dodirujući područja od kemije do kozmologije, od psihologije do fizike, Michael Brooks uvjerljivo dočarava uzbuđenje i kontroverziju oko nepoznanica u znanosti.Znanost je nedavno počela dokazivati ono što su drevni mitovi i religije odavno usvojili: postojanje takozvane životne sile. Neumorna istraživačka novinarka Lynne McTaggart otkriva radikalnu novu biološku paradigmu: na našoj najosnovnijoj razini ljudski um i tijelo nisu zasebni i odijeljeni od svoje okoline, nego su paket pulsirajuće energije koji je u neprestanom međudjelovanju s golemim morem energije.je priča o ovoj revoluciji koja je u tijeku. Kao i mnoge revolucije, započela je malim žarištima pobune u kojima se okupila snaga i pokretačka sila pojedinaca – proboj na jednom području, otkriće na nekom drugom – a ne s jednim velikim pokretom reforme. Premda su ti istraživači upoznati s radom svojih kolega, to su muškarci i žene u laboratoriju koji često nemaju posebne želje da se pri eksperimentima upuštaju i u razmišljanja o svim mogućim implikacijama svojih spoznaja ili nemaju uvijek dovoljno vremena da ih postave u kontekst drugih, najnovijih znanstvenih dokaza. Svi ti znanstvenici uputili su se na istraživačko putovanje i svatko od njih otkrio je svoj komadić kopna, no nitko nije bio dovoljno hrabar da ga proglasi kontinentom. Polje je jedan od prvih pokušaja da se sva ta različita istraživanja povežu u jednu kohezivnu cjelinu. Ova knjiga također daje znanstvenu potvrdu područjima koja su do sada u velikoj mjeri bila u domeni religije, mistike, alternativne medicine i novodobnih spekulacija. "Premda je cjelokupni materijal ove knjige utemeljen na čvrstim činjenicama znanstvenih eksperimenata, povremeno sam se, uz pomoć pojedinih znanstvenika, morala upustiti u spekulaciju o načinu na koji je sve to povezano. Zato želim naglasiti da je ova teorija – kao što bi se rado izrazio dekan emeritus princetonskog sveučilišta Robert Jahn – još u radu. Neke od dokaza znanstvenih eksperimenata koje smo predstavili u Polju, neovisne skupine još nisu ponovile. Kao i svaka nova ideja koja se još oblikuje, i Polje je tek rani pokušaj da se pojedinačna otkrića povežu u koherentan model čiji će dijelovi u budućnosti svakako biti popunjeni."