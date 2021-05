Globalni tehnološki lider Xiaomi

15. svibnja 2021.

Mi Store u Osijeku

[Sponzorirani članak]

otvorit ćegodine u 10 sati prvii to uČetvrti je ovo Mi Store na hrvatskom tržištu od 2018. godine kada je započela Xiaomijeva ekspanzija otvaranjem prvog Mi Storea u, nastavljajući kroz 2020. godinu otvaranjem dvaju Mi Storeova uU suradnji s tvrtkom, Xiaomi širi svoje poslovanje u istočnom dijelu Hrvatske, čineći tako dostupnost svojih proizvoda jošza krajnje korisnike. Mi fanovi u srži su Xiaomijevog djelovanja, a što je i prepoznato kroz iznimne rezultate koje je Xiaomi zabilježio u prvom kvartalu ove godine postavši broj jedan na hrvatskom tržištu.Otvorenju Mi Storea će, uz predstavnike Xiaomija za Hrvatsku i Sloveniju te predstavnike tvrtke Bijelić Co, nazočiti predstavnici Xiaomija za srednju i istočnu Europu te nordijsku regiju (, generalni menadžer Xiaomija za srednju i istočnu Europu te nordijsku regiju;, zamjenik generalnog menadžera Xiaomija za srednju i istočnu Europu te nordijsku regiju).Povodom otvaranja Mi Storea, organizirane sukoje uključujuprvih 11 minuta,sljedeće 22 minute tesljedećih 25 minuta. Uz to, tu su i(Redmi Note 9 Pro 6+64GB Interstellar Gray, Redmi 9T 6+64 GB Sunrise Orange, Mi Watch (Black), Mi Smart Band 5, Mi Smart Electric Toothbrush T500, Mi Smart Scale 2 (White), 20000mAh RedMi 18W Fast Charge Power Bank (Black), Mi Casual Daypack (Bright Blue), Mi Robot Vacuum Mop Essential).